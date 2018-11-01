Sarımsaktaki ‘Allicin’ öyle faydalı ki!

Dövülmüş sarmısak suda en az 10 ay kadar bekletildiğinde mucize bileşiği “S-Alilsistein (SAC)” adlı madde açığa çıkmakta. Bu mucize madde karaciğeri koruyucu, savunma sistemini güçlendirici, kanseri önleyici ve tüm kemoterapatik ilaçların istenmeyen yan etkilerini azaltıcı etkiye sahip. Ayrıca bu yıllanmış sarmısak ekstraktı kötü kokmuyor.

Yağda eriyen sarmısak içeriği (Allicin) lipit düşürücü etkisinin yanı sıra aynı zamanda karaciğer hücrelerine karşı toksik etki yapabilmekte ve laktat dehidrogenaz enzimini artırabilmektedir. Halbuki suda eriyen sarmısak içeriği (S-Alilsistein) toksik olmadan tüm faydalı etkileri sağlamaktadır.

Sarmısak özel olarak hazırlanan bir yöntemle en az 6 ay bekletildiğinde, istenmeyen bileşikler yok edilmekte, mucizevi doğal bir bileşik ingilizce adıyla Aged Garlic Extract (AGE) isimli kokusuz sarmısak ekstraktı oluşmakta. Fakat bu asırlardır Anadolu’muzda zaten bilinen yapılan bir şey.

İŞTE FAYDALARI:

1-Tüm damar iltihapları (vaskulir) tedavi ediyor. Tıkanan damarları açıyor, damar sertliklerini ve hipertansiyonu Önlüyor.

2- Kollestrol ve lipidi düşürüyor zararlı yağların yakıyor.

3- Kilo verdiriyor bazal metabolizmayı hızlandırıp, yağların yakılmasını sağladığı için iştah açıyor. Bu dönemde diyete dikkat etmek gerekiyor.

4- Şekeri düşürüyor.

5- Pankreası yeniliyor.

6- Böbrekteki ve safradaki taşlarını eritiyor

7- İdrar söktürüyor.

8- Vücuttaki şişkinlik ve tüm dokulardaki ödemi kaldırıyor.

9-Helycobeacter pylori adlı ülser mikrobunu öldürerek mide ve oniki parmak bağırsağı ülserinin tedavisini yapıyor.

10- Bütün romatizmal iltihabı önleyip, her tür romatizmal ağrıları dindiriyor.

11- Kireçlenmeyi önlüyor. Eklem kemiklerinin yüzeylerinin yenilenmesini sağlıyor.

12- Beyin hücreleri ve tüm sinir sistemlerinin yenilenmesini sağlıyor. Sinirdeki aksiyonu düzenleyip ileri refleks hızını artırıyor.

13- Felçlere karşı faydalı oluyor.

14- Vücudun bağışıklık sistemini son derece kuvvetlendiriyor.

15- Ve her türlü alerjiyi, özellikle damarsal kökenli ve strese bağlı cilt alerjilerini kökünden kesiyor.

16- Kansere karşı tüm vücudu koruyor.

Gelelim koku derdine

Sarmısak sadece ağız yolu ile yayılma göstermez. İnsanın akciğerleri ve derisi de nefes alma yolu ile bu kokunun yayılmasını sağlarlar. Sadece ağızda sarmısak kokusunu önleyen sakızları çiğnemek fayda sağlamaz.

Yemeğin yenilmesinden önce ya da yemeğin yenilmesinden sonra bir miktar süt içildiği zaman tüketilen sarmısak etrafa koku yaymaz.

Bir diğer etkili besin maydanozdur, Yemeklerin içeriğinde sarmısak varsa ya da başka bir şekilde tüketim yapılacak ise sonrasında bir tutam maydanozu ağızda çiğnemek yeterli olmaktadır.

Mantarda bulunan bazı maddeler aynı etkiyi göstererek kokuyu engeller.

Yemeklerde domatesli sosu artırmak ve soslara mantar eklemek hem damak tadı hem de kokuyu önleyici etki yapacaktır.

BU KAVANOZDA KOKMAYAN SARIMSAK VAR

Anadolu’da yaşayan insanların yıllardır kullandığı yıllanmış sarmısak ekstraktı şöyle hazırlanıyor:

1 kilo sarmısak soyulup, iyice eziliyor. Bir kavanozun içine konan ezilmiş sarmısaklara 1 litre su, 5 adet de limon sıkılıyor. İyice karıştırılıyor. Sonra bu karışımın içine 1 litre de sirke ekleniyor. Yine karıştırılıyor. Koyu renkli cam bir kavanoza konuluyor. Plastik ve teneke olmamalı. Cam kavanozun kapağı iyice sıkılıp, karanlık ve serin bir yerde 6 ile 10 ay arasında bekletiliyor. Ara sıra çalkalamayı ihmal etmeyin.

Daha sonra yıllanan sarmısak her sabah günde bir tatlı kaşığı, olabilirse yarım çay bardağı içiliyor. Her defasında kavanozun serin karanlık yerde durmasına ağzının sıkı sıkı kapalı kalmasına dikkat ediyoruz. Hiçbir yan etkisi olmayan karışımın kokusuz olduğunu önemle belirtelim.