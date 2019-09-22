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Sarımsakta kâr hırsının kokusu çıktı

Komisyoncular takibe alınsın, girdi maliyetleri aşağı çekilsin... Artan üretim giderleri, yağmur ve dolunun rolüyle rekoltesi yüzde 50 gerileyen sarımsağın fiyatı dudak uçuklatırken, Kastamonulu sarımsak üreticileri, “Denetimler artmalı, komisyoncular yakın takibe alınmalı. Ayrıca girdi maliyetleri aşağı çekilmeli” çağrısında bulundu.

22 Eylül 2019 Pazar 11:07
Sarımsakta kâr hırsının kokusu çıktı

 Buğra Kardan 

Sarımsak rekoltesinin alarm vermesinin ardından devreye girerek, ürün fiyatını fahiş oranda arttıran spekülatörlere tepki büyük. Birim fiyatının 70 liraya dayanmasıyla şaşkına dönen üreticiler, hükümetin soruna el atmasını istedi. Kastamonulu sarımsak üreticileri, “Denetimler artmalı, komisyoncular yakın takibe alınmalı. Ayrıca girdi maliyetleri aşağı çekilmeli” çağrısı yaptı. Artan üretim giderleri, yağmur ve dolunun rolüyle rekoltesi yüzde 50 gerileyen sarımsağın fiyatı dudak uçuklatıyor. Büyük şehirlerde kilosu 70 liraya varan ürünün fiyatının 100 liraya çıkmasından korkuluyor.

100 bin tonu bulan toplam üretimin 20-25 bin tonunu karşılayan Taşköprü’de dahi sarımsağın 40 liraya mal olması üreticileri tedirgin ediyor. Bu üreticilerden Tuncay Kendiroğlu, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada gerek yakıt ve gübre maliyetlerinin artışının gerekse doludan ötürü ürün miktarının tahminlerin altında kaldığına işaret etti.

Önemli uyarı

Durumdan yararlanarak kârlarına kâr katmayı amaçlayan spekülatörlerin sarımsak fiyatını şişirdiğine dikkat çeken Kendiroğlu, “Bu da ürünün büyük illerimizde 60 ila 70 liradan satışa sunulmasına neden oldu” dedi. Fiyat artışının devam etmesinin sarımsak üretimini ve tüketimini baltalayacağını vurgulayan Kendiroğlu, “Soruna hemen müdahale edilmeli. Ürünün pahalandığı, miktarının da gerilediği görülerek ilave önlem alınmalı” uyarısı yaptı.

İthalat riskli

Birim fiyatı dengelemek için ithalat kartına başvurulabileceğini belirten Kendiroğlu, “Ne var ki bu önlem geçici olup sarımsak ekimini daha da sınırlayabilir” tembihinde bulundu.

Vurguncular belirlenmeli

Hükümetin girdi maliyetlerini minimum seviyelere indirmesi, yeni üretim alanları açması gerektiğini dile getiren Kendiroğlu, “Tabii bu arada ilgili merciler denetimlerini veya kontrollerini arttırmalı. Al satçıları yakından takip etmeli. Teminatsız, faturasız, vergisiz algısız ürün alıp fahiş kârlarla satış yapan vurguncuları tek tek belirlemeli” ifadelerini kullandı.

Maliyetler arttı

2018’de üretim maliyeti 2,5 lira olan sarımsak maliyeti, 5 liraya ulaştı. Şu anda duble sarımsak Taşköprü’de 35-40 lira. En küçük olanı 15-20 lira.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 11:07
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