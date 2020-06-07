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Kadın - Aile

Sarımsaklı domates sosu tarifi | Kahvaltılık domates konservesi yapımı

Sarımsaklı domates turşusunu denedikten sonra kesinlikle vazgeçemeyeceksiniz. Kahvaltılarda farklı çeşit arayanlar, yazın gelmesiyle birlikte domatesle envai çeşit domatesli farklı tarif arayanlar için bu sos birebir. Domatesli sarımsaklı kahvaltılık sos kurtarıcınız olacak! Yapımı oldukça basit, kaynatmadan yapılan bu sos, kendiliğinden turşu gibi dönüyor. Bolca yapıp kış için hazırlık yapabilir ya da aynı gün tüketebilirsiniz. Makarnalar için ya da etli yemeklerin yanına alternatif bir meze olacaktır. Peki sarımsaklı domates sosu nasıl yapılır? Pişirilmeden kaynatmadan domates sos nasıl yapılır? Kahvaltı için kırmızı domates turşusu hangi malzemelerle kurulur? Merak ettiğiniz bütün soruların cevapları için okumaya devam edin...

Yeniakit Publisher
2020-06-07 10:46:00 -
Sarımsaklı domates sosu tarifi | Kahvaltılık domates konservesi yapımı

Pişirilmeden yapılan bu sarımsaklı domates sosu, aslında bir turşu olarak düşünülebilir. Bütün gece içindeki havanın çıkması sağlandıktan sonra, saklayıp dilediğiniz gibi tüketebilirsiniz. Dilerseniz aynı gün içerisinde salata misali her yemeğin yanında yiyebilirsiniz. Turşu gibi yaparken dikkat etmeniz gereken tek nokta, kavanoz kapaklarını iyice kapatmış olmanız..

Malzemeler

  • 16-20 adet domates
  • 6 adet acı biber
  • 3-5 adet sarımsak
  • yarım çay bardağı sirke
  • 1 yemek kaşığı tuz
  • 5 dilim limon

Öncelikle domates ve biberleri yıkayın. Domatesleri küp küp doğrayın ya da blenderdan geçirin.

Derin bir leğen içerisine; domatesleri, acı biberleri, sirkeyi, limonu ve tuzu harmanlayın.

Bir gece boyunca gazının çıkması için bekletin. Bu esnada ağzının, bir tepsi ya da yayvan bir cisimle, kapalı olduğundan emin olun.

Bir sonraki gün kavanozlara boşaltın ve serin bir alanda bekletin.

Bütün kış boyunca kavanozlarda bekleyebilir. Tüketmek istediğinizde, kapağını açtıktan sonra dolapta muhafaza edin. Dilerseniz salata gibi anında yapıp da tüketebilirsiniz.

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