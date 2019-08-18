Sarımsak üreticileri, festivaldeki satışlardan memnun

Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali’nde sarımsak üreticileri, yapılan satışlardan memnun kaldıklarını açıkladı.

Türkiye’nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden Taşköprü ilçesinde, bu yıl Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali’nin 33’üncüsü düzenleniyor. Festivalin sarımsak satışlarına olumlu etkisi üreticinin yüzünü güldürdü.

Taşköprü Ziraat Odası Başkanı Murat Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede 15 dekar alanda yaklaşık 25 bin ton sarımsak üretimi yapıldığını söyledi.

İlçede üretilen sarımsakların çok özel olduğunu vurgulayan Çelik, "Taşköprü sarımsağı, aroması, tadı ve verimiyle çok özel bir sarımsak.Çin’den, Kahramanmaraş’tan ve Trakya’dan gelen sarımsaklar Taşköprü sarımsağının lezzetini tutmaz. Bir Çin sarımsağı ile Taşköprü sarımsağını kıyaslayamazsın. Festivallerle sarımsağımızı dünyaya tanıtıyoruz" dedi.

Festivalin satışlara yansıdığını ifade eden Çelik, "Sarımsağımız şu anda 20 lira alıcı buluyor. Fiyatların daha da artacağını tahmin ediyoruz. Festival için diğer illerden alıcı geliyor. Garantili diye buradan alıyor. Festival sayesinde satış ve tüketim artıyor" diye konuştu.

Sarımsak üreticisi Tarık Kuşcu ise bu sene verimin düşük olduğunu ifade ederek, "Verim düşük ama fiyatlar güzel. Festivalin sarımsağımızın tanıtımına büyük katkısı var. Yurt dışından sarımsak ithal edilmesini istemiyoruz. Taşköprü sarımsağı bize yeter" ifadelerini kullandı.

Necip Atasoy da 8 dekar alanda sarımsak ekimi yaptığını dile getirerek, "Bu sene dolu ve yağışlar nedeniyle verim düştü. Fiyatlar güzel. En küçük sarımsak 5 liraya en iyisi de 25 liraya alıcı buluyor. Festivale 10 bin misafir geliyor her gelen 1 kilo sarımsak alsa etkisini siz düşünün?" dedi.

Hem sarımsak üreten hem de pazarda satan Murat Tekin, satışların artmaya başladığını anlatarak, "Dışarıdan gelenler, Taşköprü sarımsağını bilmeyenler fiyatları biraz yüksek buluyor ama yediklerinde farkı anlıyorlar" diye konuştu.