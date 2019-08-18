0553 313 94 23

Sarımsak üreticileri, festivaldeki satışlardan memnun

Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali’nde sarımsak üreticileri, yapılan satışlardan memnun kaldıklarını açıkladı.

18 Ağustos 2019 Pazar 13:35
Sarımsak üreticileri, festivaldeki satışlardan memnun

Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali’nde sarımsak üreticileri, yapılan satışlardan memnun kaldıklarını açıkladı.


Türkiye’nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden Taşköprü ilçesinde, bu yıl Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali’nin 33’üncüsü düzenleniyor. Festivalin sarımsak satışlarına olumlu etkisi üreticinin yüzünü güldürdü.


Taşköprü Ziraat Odası Başkanı Murat Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede 15 dekar alanda yaklaşık 25 bin ton sarımsak üretimi yapıldığını söyledi.


İlçede üretilen sarımsakların çok özel olduğunu vurgulayan Çelik, "Taşköprü sarımsağı, aroması, tadı ve verimiyle çok özel bir sarımsak.Çin’den, Kahramanmaraş’tan ve Trakya’dan gelen sarımsaklar Taşköprü sarımsağının lezzetini tutmaz. Bir Çin sarımsağı ile Taşköprü sarımsağını kıyaslayamazsın. Festivallerle sarımsağımızı dünyaya tanıtıyoruz" dedi.


Festivalin satışlara yansıdığını ifade eden Çelik, "Sarımsağımız şu anda 20 lira alıcı buluyor. Fiyatların daha da artacağını tahmin ediyoruz. Festival için diğer illerden alıcı geliyor. Garantili diye buradan alıyor. Festival sayesinde satış ve tüketim artıyor" diye konuştu.


Sarımsak üreticisi Tarık Kuşcu ise bu sene verimin düşük olduğunu ifade ederek, "Verim düşük ama fiyatlar güzel. Festivalin sarımsağımızın tanıtımına büyük katkısı var. Yurt dışından sarımsak ithal edilmesini istemiyoruz. Taşköprü sarımsağı bize yeter" ifadelerini kullandı.


Necip Atasoy da 8 dekar alanda sarımsak ekimi yaptığını dile getirerek, "Bu sene dolu ve yağışlar nedeniyle verim düştü. Fiyatlar güzel. En küçük sarımsak 5 liraya en iyisi de 25 liraya alıcı buluyor. Festivale 10 bin misafir geliyor her gelen 1 kilo sarımsak alsa etkisini siz düşünün?" dedi.


Hem sarımsak üreten hem de pazarda satan Murat Tekin, satışların artmaya başladığını anlatarak, "Dışarıdan gelenler, Taşköprü sarımsağını bilmeyenler fiyatları biraz yüksek buluyor ama yediklerinde farkı anlıyorlar" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 13:35
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Oyuncu kendini inceleyecek
    1. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah..
    2. (Özel) 40 yıldır el yapımı ayakkabı..
    3. Yol kenarına atılan ölü hindiler,..
    4. AK Partili isimden önemli uyarı:..
    5. Nevşehir Belediyesi ekipleri Mustafa..
    6. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza..
    7. Balıklıçeşme Sağlık Ocağı açıldı
    8. Çanakkale’de 31 mülteci yakalandı
    9. Konya'da oyuncak ayının içine..
    10. AK Parti Sözcüsü Çelik: “Dünya duydu,..
    11. Başkan Öndeş’ten Özlem Çerçioğlu’nun..
    12. Hafriyat kamyonu çukura düştü
    13. Fenerbahçe'den sürpriz transfer atağı..
    14. Burhaniye’de plaj voleybolu heyecanı
    15. Zerdeçal lekesi nasıl çıkar?
    16. Kayserispor aradığı 10 numarayı buldu!
    17. Hırsızlık zanlıları tutuklandı
    18. Sigarayı bırak, dışarı çıkma!
    19. Gemlik Belediyesi ekiplerinden..
    20. Naz Aydemir: "Taraftarımız bizim..
    21. Eyüpsultanlı kadınlar, pilates ve..
    22. Kılıçdaroğlu'nun Doğu Akdeniz..
    23. Bitkin düşen köpeği elleriyle besledi
    24. Sağlık hizmetleri bayram boyunca hız..
    25. İkinci el otomobil satan galericilere..
    26. Sason’da otomobil şarampole..
    27. Elektrik akımına kapılan şahıs..
    28. Rusya’da 91 yaşındaki şoförün..
    29. Sivasspor'da yüzler gülüyor
    30. Sivasspor’a 2 gün izin verildi
    Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'daki havalimanı vuruldu
    Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'daki havalimanı vuruldu
    Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi
    Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi
    'Tren istasyonu sandım' dedi! Vatandaş cevabı yapıştırdı
    'Tren istasyonu sandım' dedi! Vatandaş cevabı yapıştırdı
    Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
    Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
    Tatiline tweet arası veren İmamoğlu'dan 'İstanbul' açıklaması!
    Tatiline tweet arası veren İmamoğlu'dan 'İstanbul' açıklaması!

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    Elon Musk'tan çılgın teklif! Oraya nükleer bomba atalım
    Elon Musk'tan çılgın teklif! Oraya nükleer bomba atalım
    Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu: Eşeklik yaptım
    Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu: Eşeklik yaptım