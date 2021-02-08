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Kadın - Aile Sarımsak turşusu nasıl yapılır? Ev yapımı sarımsak turşusu tarifi
Kadın - Aile

Sarımsak turşusu nasıl yapılır? Ev yapımı sarımsak turşusu tarifi

Kolay sarımsak turşusu tarifi | Son dönemde gençler arasında sarımsak turşusu popüler hale geldi. Bu leziz ve şifa kaynağı turşuyu evlerinizde hazırlamanız mümkün. Peki, sarımsak turşusu nasıl yapılır? Tam ölçülü sarımsak turşusu | Denenmiş sarımsak turşusu tarifi

Yeniakit Publisher
2021-02-08 20:24:00 -
Sarımsak turşusu nasıl yapılır? Ev yapımı sarımsak turşusu tarifi

Sarımsak turşusu yapılışı | Uzmanlar dünyadaki en güçlü antibiyotiğin sarımsak olduğunu belirtiyor. Güçlü bir bağışıklık sistemi için ölçülü olarak sarımsak tüketmek son derece önemli. Ayrıca ölçülü tüketildiğinde sarımsak kalp dostu gıdalardan biri. Sarımsağın fazla tüketimi ise ciddi tansiyon sorunlarına yol açabilir. Bu sebeple sarımsak veya sarımsak turşusu tüketirken ölçüyü kaçınmamak da yarar var.

Ev yapımı sarımsak turşusu tarifi

Malzemeler:

  • 1 çay bardağı sirke
  • 8 baş sarımsak
  • Yarım çay kaşığı limon tuzu
  • 1 yemek kaşığı kaya tuzu
  • Aldığı kadar su

Sarımsak turşusu nasıl yapılır?

Sarımsakların tepelerini kesin. Tepelerini kestiğiniz sarımsakları kesinlikle soymayın.

Sarımsakları bir gece önceden suya koyun.

Sarımsaklar en az 10-12 saat suda bekleyecek.

Bu aşamada sarımsağın suyunu iki-üç kez değiştirmeniz gerekiyor.

Ertesi gün sarımsakları yarım kiloluk bir kavanoza aralarında boşluk kalmayacak şekillde dizin.

Bir kasede su, limon tuzu ve sirkeyi karıştırın.

Karışımı sarımsakların üzerine dökün.

Sarımsakların arasında boşluk kalmayacak şekilde suyla dolması gerekiyor.

Kavanozun kapağını kapatın.

Turşuyu 20 gün kadar serin ve karanlık bir yerde saklayın.

20 günün sonunda sarımsak turşusunu yiyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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