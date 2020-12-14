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Sağlık Sarımsağı hap gibi yemeyin! Sarımsağı çiğnemeden yemek meğer...
Sağlık

Sarımsağı hap gibi yemeyin! Sarımsağı çiğnemeden yemek meğer...

Sarımsağın faydası saymakla bitmiyor. Sarımsakla ilgili bilinen bazı yanlışlar da mevcut. Bunlardan biri de, sarımsağı çiğnemeden yutmak. Uzmanlar bu konuda üstüne basa basa uyarı yapıyor. Çünkü sarımsağı hap gibi yutmanın hiçbir faydası yok.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 16:31:00 -
Sarımsağı hap gibi yemeyin! Sarımsağı çiğnemeden yemek meğer...

Bağışıklık güçlendirici etkisi ile özellikle soğuk algınlıklarının arttığı sonbahar-kış aylarında mutfağımızda mutlaka bulundurmamız gereken bir besin.

A, C ve B grubu vitaminleri, çeşitli enzimler ve birçok mineral bulundurur. Sarımsağın antimikrobiyal etkisi vardır. Bakteri, virüs, mantar ve parazitlere karşı etki gösterdiği görülmüştür.

Vücudun savunma mekanizmasını güçlendirmesi ve metabolizmayı düzenleyici özelliğinden dolayı düzenli olarak tüketilmelidir.

Kanserden koruyor

Sarımsak kanserden korur. Düzenli tüketildiğinde mide, prostat, göğüs, kolon ve daha birçok kanser türüne yakalanma riskini azalttığı gösterilmiştir.

Bazı çalışmalarda tümör oluşumunu engellediği ve gelişimini durdurduğu görülmüştür.

Sindirim sistemine faydalı

İçerdiği inülin maddesiyle prebiyotik özellik gösterir. Prebiyotikler, bağırsaktaki yararlı bakterilerin besin kaynağıdır.

Dolayısıyla bağırsaktaki yararlı bakterilerin artmasına yardımcı olur, sindirim sistemine faydalıdır.

Kan şekerini dengeliyor

Antioksidan aktiviteye sahip birçok madde içerir. İçerdiği aminoasitler, C vitamini, selenyum ve diğer antioksidanlarla vücuda zarar veren maddeleri zararsız hale getirir, vücudu yaşlandıran, damarları hasara uğratan serbest radikallerden korur. Ayrıca sarımsak kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur.

Damar sertliğini önlüyor

Kalp sağlığı denince ilk akla gelenlerden biri sarımsaktır. Yapılan çalışmalara göre sarımsak kanda, damar sertliğine yol açan madde olan kolesterolü düşürmektedir.

Kandaki iyi huylu kolesterolü (HDL) yükseltip, kötü huylu kolesterolü (LDL) ve trigliseriti düşürmektedir.

Kanda oluşan pıhtıları çözen sistemi aktifleştirir ve kanda pıhtılaşmayı sağlayan hücrelerin bu eğilimini azaltır. Dolayısıyla kanı sulandırır. Bütün bu etkiler sarımsağın damar sertliğini önleyici özelliğini desteklemektedir.

Hap gibi sarımsak yutmak faydalı mı?

Sarımsağı yalnızca ezme, çiğneme gibi işlemler sonucunda içindeki enzimler aktifleşir, "allicin" isimli sarımsağın aktif ve yararlı öğesi oluşur. Bu nedenle hap gibi sarımsak yutmanın bir anlamı yoktur.

Sarımsağın faydalı özelliklerinden yararlanmak için çiğ olarak yemeklere eklenmeli ve çiğnenerek, doğranarak ya da ezilerek tüketilmelidir. Sarımsak yutmanın bilindiği gibi bir faydası yoktur.

Sarımsak kokusundan rahatsız oluyorsanız?

Çiğ sarımsağın kokusundan rahatsızolanlar, bağırsakta çözünen toz ve tabletleri kullanılabilir. Mide rahatsızlığı olan kişiler, tansiyonu düşük olanlar ve kan pıhtılaşma karşıtı aspirin ve diğer antikoagülan ilaç kullanan kişiler sarımsağı dikkatli tüketmelidir.

İçerisindeki sülfürlü bileşiklerin bazı bireylerde alerjiye neden olabileceği ve sarımsağın emziren annelerde anne sütünün tadını değiştirebileceği unutulmamalıdır.

Sarımsak alerjisine dikkat!

Öte yandan nadir görülmesine rağmen ciddi semptomlara neden olan ve son yıllarda besin alerjilerinin hem sıklığının hem de çeşitliliğinin arttığını söyleyen Doç. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, sarımsak alerjisi hakkında uyarıyor.

Genetik nedenler dışında çevresel etkenlerin tetiklediği kompleks bir hastalık grubu olan besin alerjisinin gelişmiş ülkelerde çocukların yaklaşık yüzde 5 ila10’unda görüldüğünün altını çizen Nacaroğlu, dünya genelinde 2 yaş altı çocuklarda besinlerin en önde gelen anafilaksi nedeni olduğunu aktardı ve “Sarımsak alerjisi nadir görülmesine rağmen tüketimine bağlı anafilaksi gibi hayatı tehdit edici ciddi reaksiyonlar görülebiliyor. Bu konuda çok dikkatli olunması gerekiyor” uyarısında bulundu.

Sarımsak alerjisinin belirtileri neler?

-Sarımsak içeren gıda tüketimi sonrası aniden başlayan vücutta yaygın kızarıklık,
-Kaşıntı,
-Gözlerde-dudakta şişme,
-Kusma,
-Öksürük ve hışıltı şikayetleriyle görülür.
Anafilaksi bulgusu ile gelen hastalara acil müdahalesi yapıldıktan sonra şüpheli besinin bulunması amacıyla gerekli testlerin yapılması gerekir.

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