Sarılık nedir? Sarılık hastalığı bulaşıcı mıdır? Sarılık belirtileri nelerdir?

Sarılık; çeşitli sebeplerle ortaya çıkan hastalık olsa bile halk dilinde Hepatit B rahatsızlığı da sarılık ismiyle bilinir. Hepatit B virüsünün bulaşmasıyla oluşan bu hastalık, kan veya cinsel yolla karşı tarafa bulaşabilen, bulaştıktan sonra da karaciğerde hasara yol açan ve tedavi edilmediği takdirde karaciğer kanseri gibi ciddi sonuçlara sebep olan bir rahatsızlıktır. Bu virüste taşıyıcılık da vardır. Bazı taşıyıcılar hiçbir belirti göstermeden başkalarına bulaştırabilirler.

Sarılık bulaşıcı mıdır?

Genellikle yaz aylarında salgınlığı artan sarılık, küçük virüslerin neden olduğu ve karaciğerin iltihaplanmasına yol açan bir hastalıktır. A virüsünün bulaşmasıyla oluşan sarılık, çok bulaşıcı ve yaygındır ancak ciddi sonuçlara neden olmadan, hafifçe atlatılır. Bundan dolayı sarılık hastalığı bulaşıcı olarak bilinir.

Sarılık belirtileri neler?

Sarılık hastalığına yakalanan bireylerde genel olarak şu belirtiler gözlemlenebilir;

- Yorgunluk,

- Halsizlik,

- Göz içinde ve ciltte sarılık oluşması,

- Açık renkli dışkının yapılması,

- Koyu renkli idrar,

- Kilo kaybı,

- Karın ağrısı,

- Ateş sarılık belirtileri arasında bulunmaktadır.