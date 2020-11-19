  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Sarılabilir telefon Oppo X 2021 tanıtıldı! İşte özellikleri
Teknoloji

Sarılabilir telefon Oppo X 2021 tanıtıldı! İşte özellikleri

Oppo, sarılabilir ekrana sahip yeni akıllı telefon modeli Oppo X 2021'i duyurdu. İşte özellikleri...

Yeniakit Publisher
2020-11-19 03:05:00 -
Sarılabilir telefon Oppo X 2021 tanıtıldı! İşte özellikleri

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, düzenlediği Oppo Inno Day 2020 etkinliğinde sarılabilir ekrana sahip yeni akıllı telefon modeli Oppo X 2021'i duyurdu. Yeni telefon, rulo gibi sarılabilir olmasıyla dikkat çekti. Peki yeni telefon kullanıcılara neler sunuyor? İşte Oppo X 2021'in özellikleri...

Oppo X 2021, 6.7 inç büyüklüğünde AMOLED katlanabilir bir ekranla geldi. Telefonun en dikkat çekici özelliği, motorlu sistemi ile birlikte çerçevelerinden yana doğru genişleyebilmesi ve 7.4 inçlik bir tablete dönüşebilmesi oldu.

Şirket, yeni telefonla ilgili detaylı bilgi paylaşmadı. Ancak paylaşılan görsellerde, telefonun arka kısmında 3 adet kamera görüldü.

Ne zaman satışa sunulacağı henüz bilinmeyen Oppo X 2021'in teknik özellikleri ve fiyat bilgisi ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şehitlerimizin kemiklerini sızlattı... Davutoğlu'ndan hükümete skandal şart
Gündem

Şehitlerimizin kemiklerini sızlattı... Davutoğlu'ndan hükümete skandal şart

Muhaliflerin gazına gelerek AK Parti'yi bölmek için Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu, hükümete 10 madde ile destek şartlarını açıkla..
Kuyruk acısı sonrası Fransa Türkiye'ye karşı harekete geçti!
Dünya

Kuyruk acısı sonrası Fransa Türkiye'ye karşı harekete geçti! "Türkiye bize karşı savaş gemisi gönderdi"

Suriye, Libya, Doğu Akdeniz ve son olarak Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Fransa, kuyruk acısının ardından harekete geçti.
‘Nöbetçi golcü’nün Fenerbahçe’de yeni görevi belli oldu
Spor

‘Nöbetçi golcü’nün Fenerbahçe’de yeni görevi belli oldu

‘Nöbetçi golcü’ lakabını alan ve 12 yıl Fenerbahçe’de forma terleten Semih Şentürk’ün sarı lacivertli kulüpte yeni görevi belli oldu...
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay