Sarılabilir telefon Oppo X 2021 tanıtıldı! İşte özellikleri

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, düzenlediği Oppo Inno Day 2020 etkinliğinde sarılabilir ekrana sahip yeni akıllı telefon modeli Oppo X 2021'i duyurdu. Yeni telefon, rulo gibi sarılabilir olmasıyla dikkat çekti. Peki yeni telefon kullanıcılara neler sunuyor? İşte Oppo X 2021'in özellikleri...

Oppo X 2021, 6.7 inç büyüklüğünde AMOLED katlanabilir bir ekranla geldi. Telefonun en dikkat çekici özelliği, motorlu sistemi ile birlikte çerçevelerinden yana doğru genişleyebilmesi ve 7.4 inçlik bir tablete dönüşebilmesi oldu.

Şirket, yeni telefonla ilgili detaylı bilgi paylaşmadı. Ancak paylaşılan görsellerde, telefonun arka kısmında 3 adet kamera görüldü.

Ne zaman satışa sunulacağı henüz bilinmeyen Oppo X 2021'in teknik özellikleri ve fiyat bilgisi ilerleyen günlerde netlik kazanacak.