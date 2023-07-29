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Siyaset Sarıkaya Belediyesi'nin Cem Adrian kararına tebrik yağdı!
Siyaset

Sarıkaya Belediyesi'nin Cem Adrian kararına tebrik yağdı!

Yeniakit Publisher
2023-07-29 02:53:00 - 2023-07-29 03:21:04
Sarıkaya Belediyesi'nin Cem Adrian kararına tebrik yağdı!

Yozgat Sarıkaya Belediyesi'nin Cem Adrian konserini iptal etme kararına tebrik yağdı.

Eşcinsel sapkın Cem Adrian, Yozgat'ın Sarıkaya ilçesindeki belediye etkinliğinde 9 Ağustos'ta konser verecekti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Cem Adrian'ın MHP'li Sarıkaya Belediyesi'nin etkinliğinde konser vereceğini öğrenince, Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Gökçek, "İnanamıyorum… Ama merak etmeyin… Buna müsaade etmeyecek sorumlu yiğit insanlar var. Yarını bekleyin inşallah…" dedi.

Melih Gökçek'in uyarısı, karşılık buldu. Gökçek'in paylaşımından bir gün sonra MHP'li Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, konserin iptal edildiğini duyurdu. Başkan Açıkel, "6 Ağustos’ta yapacağımız Cem Adrian konseri organizasyon firması ile yaşadığımız anlaşmazlık nedeni ile iptal edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Melih Gökçek iptal kararının ardından, şunları yazdı:
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Ne demiştim… "Ama merak etmeyin. Buna müsaade etmeyecek sorumlu yiğit insanlar var. Yarını bekleyin İnşallah…" O yiğit insan müdahale etti. Konser iptal… O yiğide teşekkür ediyoruz…

Konseri iptal edilen Cem Adrian ise, sosyal medya hesabından kalp emojisiyle Yozgat paylaşımı yaptı:

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel'in kararına sosyal medyada destek yağdı:

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