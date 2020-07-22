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Aktüel

Sarıkamış'ta maske takma zorunluluğu getirildi

Yeniakit Publisher
2020-07-22 17:01:29 -
Sarıkamış'ta maske takma zorunluluğu getirildi

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındığı bildirildi.

İlçede bir köyün karantinada olması ve yeni vakaların tespit edilmesiyle maske takmanın zorunlu hale getirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kovid-19 ile ilgili Karaköse köyümüzün karantina altına alınması ve ilçe merkezimizde yeni vakalar tespit edilmesi nedeniyle tüm vatandaşlarımızın maske takması ve sosyal mesafe kuralına riayet etmesi zorunlu hale gelmiştir. Maske takılması ve sosyal mesafe kuralı ile ilgili sorumluluk bölgelerine göre İlçe Jandarma Komutanlığımızca ve İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce sıkı denetimler yapılacak, kurallara uymayan vatandaşlarımız hakkında idari işlem uygulanacaktır."

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