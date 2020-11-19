  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sarıkamış'ta kapalı ve ısıtmalı durak hizmete sunuldu
Aktüel

Sarıkamış'ta kapalı ve ısıtmalı durak hizmete sunuldu

Yeniakit Publisher
2020-11-19 17:20:19 -
Sarıkamış'ta kapalı ve ısıtmalı durak hizmete sunuldu

KARS (AA) - Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerleri arasında yer alan ve yaklaşık 6 ay boyunca kar altında kalan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kapalı ve ısıtmalı durak hizmetine başlandı.

Sarıkamış Belediyesi, ilçe merkezi ve Hançerli düzü TOKİ konutları bölgesinde modern 7'si kapalı ve ısıtmalı, 2'si açık olmak üzere 9 otobüs durağını vatandaşların hizmetine sundu.

Belediye ekipleri ayrıca, Cıbıltepe Kayak Merkezi ile ilçe merkezinin bazı noktalarına umumi tuvalet yaptı.

Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en yüksek ve kışın en çetin geçtiği ilçede çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.

Hayali, vatandaşlara hizmet etmek için bütün imkanları zorladıklarını belirterek, "Özelikle kış günlerinde vatandaşlarımızın mağduriyetini giderecek kapalı, ısıtmalı otobüs duraklarımızı monte ettik. Bundan sonrada yaptığımız projelerimizi bir plan çerçevesinde bir bir hayata geçireceğiz." dedi.

İlçede çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade eden Harun Hayali, "Turizmle birlikte gelişmekte olan ilçemizin eksiklerini tamamlamaya çalışıyoruz. Yıllardan beri kent merkezimizde umumi tuvalet yoktu ilçemizin çeşitli yerlerine ve kayak merkezimize modern bay, bayan tuvaleti yaptık." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Araç sahiplerine müjde! Yüzde 25 indirim resmi gazetede yayımlandı
Ekonomi

Araç sahiplerine müjde! Yüzde 25 indirim resmi gazetede yayımlandı

Milyonlarca araç sahibini kapsıyor. Trafik cezalarıyla ilgili flaş gelişme resmi gazetede yayımladı. Yapılandırma yasasında 100 binlerce ara..
Dağlık Karabağ'da rezil rüsva olan Ermenistan'dan skandal tehdit: Türkiye, İsrail ve Azerbaycan...
Gündem

Dağlık Karabağ'da rezil rüsva olan Ermenistan'dan skandal tehdit: Türkiye, İsrail ve Azerbaycan...

Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda bozguna uğrayan ve ateşkes imzalamak zorunda kalan Ermenistan'ın Genelkurmay Başkanı Vladimir Pogosyan, Tür..
Maaş ve ikramiyeleri etkileyecek! Milyonlarca memuru ilgilendiriyor
Ekonomi

Maaş ve ikramiyeleri etkileyecek! Milyonlarca memuru ilgilendiriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan "Bakanlıktaki arkadaşlarımız ile Çalışma Bakanlığı'nın 3600 ek gösterge konusundaki çalışmaları devam ed..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay