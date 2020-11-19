Sarıkamış'ta kapalı ve ısıtmalı durak hizmete sunuldu

KARS (AA) - Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerleri arasında yer alan ve yaklaşık 6 ay boyunca kar altında kalan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kapalı ve ısıtmalı durak hizmetine başlandı.

Sarıkamış Belediyesi, ilçe merkezi ve Hançerli düzü TOKİ konutları bölgesinde modern 7'si kapalı ve ısıtmalı, 2'si açık olmak üzere 9 otobüs durağını vatandaşların hizmetine sundu.

Belediye ekipleri ayrıca, Cıbıltepe Kayak Merkezi ile ilçe merkezinin bazı noktalarına umumi tuvalet yaptı.

Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en yüksek ve kışın en çetin geçtiği ilçede çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.

Hayali, vatandaşlara hizmet etmek için bütün imkanları zorladıklarını belirterek, "Özelikle kış günlerinde vatandaşlarımızın mağduriyetini giderecek kapalı, ısıtmalı otobüs duraklarımızı monte ettik. Bundan sonrada yaptığımız projelerimizi bir plan çerçevesinde bir bir hayata geçireceğiz." dedi.

İlçede çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade eden Harun Hayali, "Turizmle birlikte gelişmekte olan ilçemizin eksiklerini tamamlamaya çalışıyoruz. Yıllardan beri kent merkezimizde umumi tuvalet yoktu ilçemizin çeşitli yerlerine ve kayak merkezimize modern bay, bayan tuvaleti yaptık." diye konuştu.

