Sarıkamış’ın çehresini değiştirdi

Kalkınma ajanslarını ve ilgili bakanlıkları çok iyi değerlendirdiklerini ifade eden Toksoy, şöyle konuştu: “2014 Mart ayında göreve geldik. Vatandaşlarımız bize çok güvendi. Sarıkamış’ın sorunlarını göz önünde bulundurarak projelerimizi hazırladık. Büyük alt yapı problemleri söz konusuydu. Bunların hepsini biz hızlı bir şekilde projelendirdik. Su ve kanalizasyonla ilgili alt yapı sorunlarını attığımız adımlarla aşmayı bildik. Şükür ki ekip olarak çalıştık ve başarılı olduk.” 5 yıllık süreçte 57 proje hayata geçirdiklerine dikkat çeken AK Partili Toksoy, şunları kaydetti: “Sarıkamış’a 260 milyon liralık yatırım yaptık. Tabi bu yatırımları yaparken biz yalnız değildik. Şüphesiz başarımızda milletvekillerimizin, valimizin, il başkanımızın, ilçe başkanımızın büyük payı var. Bizler bu anlamda bütün katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz. Gerçekten Sarıkamış’ı yaşanabilir bir ilçe haline getirdik. Hamdolsun, vatandaşlarımızı sıcak asfalt kaplama yollarda yürütebiliyoruz. Bizler de vatandaşlarımızın güvenine layık olduğumuz için çok mutlu olduk, onları mahcup etmedik. Bize güvenenleri mahcup etmedik. Gerçekten Sarıkamış Belediye Başkanı olarak ben vicdanen rahatım, vatandaşlarımızın yaptığımız hizmetlerden memnun olduklarını gördükçe bizler de çok mutlu oluyoruz.”