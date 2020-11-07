Sarıkamış deniz şehitleri Zonguldak'ta anıldı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'na destek malzemeleri taşıyan 3 geminin 7 Kasım 1914'te Rus donanması tarafından batırılması sonucu şehit düşenler anıldı.

Rus gemilerince batırılan "Bezm-i Alem", "Bahr-i Ahmer" ve "Mithat Paşa" gemilerinin mürettebatı anısına düzenlenen program, Ereğli Belediyesince Devrim Bulvarı'na yaptırılan ve 221 şehidin isimlerinin yazılı olduğu "Sarıkamış Deniz Şehitleri Anıtı" önünde gerçekleştirildi.

Anıta çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, yaptığı konuşmada, İstanbul'dan hareket ederek Kafkas cephesine kışlık yiyecek, erzak ve mühimmat yardımı taşıyan gemilerin Ereğli açıklarında Rus donanması tarafından batırıldığını söyledi.

Sarıkamış'ta 90 bin askerin donarak şehit olduğunu anımsatan Posbıyık, "Belki bu yardımlar ulaşsaydı kıyım bu kadar büyük olmayacaktı. Tarihimizde büyük kahramanlıkların yanı sıra büyük facialar da yaşanmıştır. Kuşkusuz çıkarmamız gereken çok önemli dersler vardır." dedi.

Posbıyık, 2007 yılından bu yana Sarıkamış Deniz Şehitleri anısına tören düzenlendiğini, 2009'da da şehitler anıtının açılışının gerçekleştirildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bugün tarihimizin en hüzünlü ve en çarpıcı sayfalarından birini hatırlıyoruz. Sarıkamış Harekatı'nda verdiğimiz binlerce şehidimizi ve deniz şehitlerimizi rahmetle, saygıyla anıyoruz. Bir ülküyle yola çıkıp bu uğurda can veren atalarımızın mücadeleleri, hepimizin belleklerinde derin izler bırakmıştır. Osmanlı'nın son döneminde yaşanan bu büyük kayıplar üzerine onlarca ağıt yakılmıştır. Acılar bizi birleştirmiştir."

Sarıkamış'ta şehit düşen askerlerin 1. Dünya Savaşı'nda birbirinden çok farklı iklim ve coğrafyaya sahip cephelerde savaşmak zorunda kaldıklarını anımsatan Posbıyık, şöyle dedi:

"Yemen'in sıcağından yola çıkıp Sarıkamış'ın korkunç soğuğuyla karşılaşmışlardı. Kışlık giyecek ve yiyecek ihtiyaçları vardı. Bugün bu anıtta hem Sarıkamış'ta şehit olan Karadeniz Ereğlililerin hem de batan 3 geminin 221 mürettebatının isimleri yazılı. Hem onları hem de Sarıkamış'ta şehit düşen binlerce vatan evladını minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz."

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu da deniz şehitlerini saygı ve minnetle andıklarını dile getirdi.

Törene, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Taner Gün, ilçe protokolü, askeri erkan, siyasi parti yöneticileri, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Protokol üyeleri daha sonra sahil şeridinden denize çelenk bıraktı.