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Siyaset Sarıgül'ün partisinde sürpriz ayrılık
Siyaset

Sarıgül'ün partisinde sürpriz ayrılık

Mustafa Sarıgül'ün Genel Başkanı olduğu Türkiye Değişim Partisi (TDP) Erzurum İl Başkanı Kamil Çelik, il ve 9 ilçe yönetimiyle birlikte istifa ederek Memleket Hareketi'ne geçtiler.

Yeniakit Publisher
2021-09-27 01:32:00 -
Sarıgül'ün partisinde sürpriz ayrılık

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendileri için memleketin önemli olduğunu belirterek, "Bundan sonraki süreçte kendimize daha yakın gördüğümüz, kısa sürede kurulmasına rağmen ülkemizde en etkili siyaseti yapacağına inandığımız Memleket Partisi saflarında yerimizi alacağız. Değer önemli, değersizlik değil." ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi İl Başkanı Serhatcan Eş, AA muhabirine, partilerinde her şeyden önce insana değer verildiğini ve saygı duyulduğunu söyledi.

Siyasetlerinin insan ve adalet odaklı olduğunu dile getiren Eş, şunları kaydetti:

"TDP Erzurum İl Başkanlığını yürüten Kamil Çelik Beyefendi, sosyal medyadan bir açıklama yaparak kendisi, il yönetimi ve ilçe başkanlarıyla istifa ettiklerini belirtmişler. Partimize duydukları sempatiyi de açıklamalarında belirten Sayın Çelik'in ve teşkilatının istifalarının ardından partimize geçme kararları bizi gururlandırmıştır. Memleket Partisi'nin bu kadar kısa sürede tabanda bu denli güven vermiş olması bizi mutlu eder. Biz de Memleket Partisi Erzurum İl Yönetimi olarak sayın Çelik ve teşkilatına 'Hoş geldiler' diyoruz. Omuz omuza Memleket Partisi'nde yürüyecek çok fazla yolumuz var."

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