Sarıgül'den İmamoğlu'na olay gönderme: Gel bakalım aslan parçası

Ana muhalefet partisi CHP'deki koltuk kavgasıysa kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilirse kamuoyuna cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını duyurduğu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise seçimden sonra CHP Genel Başkanlığına göz dikti.

Gizli toplantıların ve ses kayıtlarının afişe edilmesine kadar varan "değişim" mücadelesinde Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkanlık koltuğunda kalacağının mesajını sıklıkla dile getirirken, Ekrem İmamoğlu tarafı da CHP liderini koltuktan indirmek için bütün gücüyle çaba gösteriyor.

Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 2024 yerel seçimlerinde İBB adayı yapılacağı da konuşulan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Haber Global'deki bir programda ses getiren açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun yanında duran Sarıgül, "Gün, vefalı olma günü. Gün, birlik beraberlik günü. Gün, genel başkanımızın yanında dimdik durma ve kendisine destek verme günü" dedi.

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"Genel Başkanımız önünüzü açtı"

Sarıgül, değişim taraftarları ve Ekrem İmamoğlu'na da ağır göndermelerde bulundu.

Sarıgül, "Bugün değişim isteyen güzel kardeşlerim, aslan parçaları, yiğitler siz zaten o işin başındaydınız. Benim gibi sadece Erzincan'a mahkum olmadınız. Genel başkanımız her türlü önünüzü açtı, siz zaten bu çalışmaları yaptınız. Orada bir kayıp varsa, kaybın baş sorumlusu sizsiniz kardeşim. Başarı 'lider-kadro-proje'den geçiyor. Lider çalışıyor, liderin kadrosu olarak siz ne yaptınız? Bu çalışmalarda hiç mi kabahatiniz yok?" ifadelerini kullandı.

Sarıgül'den İmamoğlu'na gönderme: Gel bakalım aslan parçası

Sarıgül, "Siz Batman'da, Silopi'de, Yozgat'ta, Nevşehir'de, Rize'de, Trabzon'da kaç kere görev yaptınız, oralara gittiniz? Bu soruları kendinize sorun. Sadece CHP'nin güçlü olduğu İstanbul'da siyaset yapmakla siyaset olmuyor. Gel bakalım aslan parçası, Erzincan'a gel de bir selam ver bakalım nasıl oluyor bu işler? Bulunduğun makamlarda, koltuklarda konuşmak kolay." sözlerini kaydetti.