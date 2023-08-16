Sarıgül'den güldüren çıkış: Türkiye'mizin Kılıçdaroğlu'na ihtiyacı var!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında 13. kez hezimete uğramasının ardından CHP'de başlayan koltuk krizi devam ediyor.

CHP'li isimler her geçen gün açıklamalarını daha sert bir şekilde dile getirirken ana muhalefet içerisinde bir sorun yaşanmadığını savunan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"Türkiye'mizin Kılıçdaroğlu'na ihtiyacı var"

'Değişim' çağrılarına kulak tıkayan CHP’li lider için “Türkiye'mizin Kemal Kılıçdaroğlu'na her zamankinden daha çok ihtiyacı var” diyen Sarıgül, genel başkan arayışlarının olmadığını dile getirdi.

Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 752'nci yıl dönümünde Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen çeşitli etkinliklere katılmak Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine giden Sarıgül, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok büyük bir kurum olduğunu vurguladı.

"Kılıçdaroğlu, seçimi kaybetmemiştir"

Sarıgül, şöyle devam etti:

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin evlatları dimdik ayaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi, devletimizi kuran bir partidir. Şu anda Cumhuriyet Halk Partimizde bir genel başkan arayışı yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu dimdik ayaktadır. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kaybetmemiştir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na seçimi biz kazandıramadık. Yazıklar olsun bize. O nedenle de yüzde 48 gibi bir oy almıştır.

"Genel başkanımız dimdik yoluna devam edecek"

2 puan daha almış olsaydı; bugün konuşan o aslan yiğitlerin hiçbir tanesi konuşmayacaklardı. Hepsi köşklerde olacaktı. Hepsi bakanlıklarda olacaklardı ve 'Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu tebrik ediyorum, muazzam bir birleşme yaptı' diyeceklerdi. Seçim kaybı, bazen fakirliktir; fakirin sahibi olmaz. Ama bizler her zaman haklının yanında olmaya devam edeceğiz. Gücünü haktan, hukuktan ve adaletten alanların yanında olacağız ve sayın genel başkanımız dimdik yoluna devam edecek.