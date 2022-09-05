Sarıgül'den EYT ve promosyon açıklaması

YENİ AKİT ANKARA

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül parti genel merkezinde yaptığı açıklamada Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve maaş promosyonları konusuna değindi.

TDP Genel Başkanı Sarıgül'ün açıklamaları şöyle:

EYT’liler endişeli

"Türkiye Değişim Partisinin gündeminde EYT’liler hep oldu. Çözülene kadar da olacak.

EYT’liler çözüm adı altında yeni mağduriyetler yaratılmasından endişe ediyorlar.

Buradan yetkilileri uyarıyorum:

1- Emeklilikte yaş

2- Genel sağlık sigortası

3- Staj ve çıraklık

4- Aylık bağlanma oranı konularını içermeyen bir çözümle karşımıza gelmeyin.

Promosyonları güncelleyin

Dile getirmek istediğim bir diğer konu kamu çalışanlarına ve emeklilere verilen maaş promosyonlarıdır.

Bu konuyu 1 aydır gündeme getiriyoruz. Kamu çalışanlarına ve emeklilere verilen maaş promosyonu ile ilgili çok şikâyet var.

Promosyonlarda polislere büyük haksızlık yapılıyor. Bunun acilen düzeltilmesi lazım.

Emeklilerimizin, bankalara gitmesine lüzum kalmayacak şekilde bir düzenleme yapılması lazım."