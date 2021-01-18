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Gündem Sarıgül 'hangi ittifakta yer alacaksınız?' sorusuna cevap verdi
Gündem

Sarıgül 'hangi ittifakta yer alacaksınız?' sorusuna cevap verdi

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, katıldığı canlı yayında 'Hangi ittifakta yer alcaksınız?' sorusuna cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 23:24:00 -

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'e Ülke TV'de katıldığı canlı yayında 'Hangi ittifakta yer alcaksınız?' sorusu soruldu.

Soruya cevap veren Sarıgül, "Biz kesinlikle milletin ittifakında olacağız. Tek başımıza ikltidara geleceğiz ve inanın ki büyük başarılar elde edeceğiz. Türkiye Değişim Partisi, uzun yıllar canla başla bütün milletimizi kucaklayarak yol alacaktır" dedi.

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