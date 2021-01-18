Sarıgül 'hangi ittifakta yer alacaksınız?' sorusuna cevap verdi
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, katıldığı canlı yayında 'Hangi ittifakta yer alcaksınız?' sorusuna cevap verdi.
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'e Ülke TV'de katıldığı canlı yayında 'Hangi ittifakta yer alcaksınız?' sorusu soruldu.
Soruya cevap veren Sarıgül, "Biz kesinlikle milletin ittifakında olacağız. Tek başımıza ikltidara geleceğiz ve inanın ki büyük başarılar elde edeceğiz. Türkiye Değişim Partisi, uzun yıllar canla başla bütün milletimizi kucaklayarak yol alacaktır" dedi.