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Siyaset Sarıgül duyurdu: TDP, CHP'ye katıldı
Siyaset

Sarıgül duyurdu: TDP, CHP'ye katıldı

Yeniakit Publisher
2023-07-24 03:58:00 -
Sarıgül duyurdu: TDP, CHP'ye katıldı

CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, TDP'nin CHP’ye katılımının onaylandığını açıkladı.

CHP'de kritik Parti Meclisi (PM) toplantısında Mustafa Sarıgül'ün genel başkanlığındaki Türkiye Değişim Partisi (TDP) ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yapılan oylamada TDP resmen CHP'ye katıldı.

Partisinin CHP'ye katılımını onaylandığını duyuran Sarıgül’ün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"CHP Parti Meclisi şu an itibariyle Türkiye Değişim Partisi'nin CHP'ye katılımını onaylamıştır. Bu kararla TDP-CHP bütünleşmesi tamamlanmıştır. Bu bütünleşme ülkemiz ve demokrasimiz açısından sevindirici ve gurur vericidir."


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