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Sarıgül duyurdu: E-dershane kartı getireceğiz

DSP'nin Şişli Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül, yerel seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada, " Kazanırsak Şişli Gençlik Merkezi kuracağız ve e-dershane kartını getireceğiz" dedi.

24 Mart 2019 Pazar 23:19
Sarıgül duyurdu: E-dershane kartı getireceğiz

DSP'nin Şişli Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül Şişli'nin gençlerine konser ve festivallere ev sahipliği yapacak ayrıca e-dershane ile sınavlarına da hazırlanabilecekleri Şişli Gençlik Merkezi'nin müjdesini verdi.

31 Mart yerel seçimlerine sadece 1 hafta kala DSP'nin Şişli Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül bugün yine sokakta Şişlilerle bir aradaydı.

Şişli Paşa Mahallesi'nde halka buluşan Sarıgül burada "Şişli Gençlik Merkezi" projesini duyurdu.

"Gözünüz aydın gençler. e-Dershane ile sınavlara hazırlanacak, Konser ve festivallere Şişli Gençlik Merkezi'nde doyacaksınız" diyen Sarıgül Şişli Gençlik Merkezi projesinin detaylarını şu sözlerle açıkladı:

"Anneler babalar dershaneler için önemli rakamlar harcamak zorunda kalıyorlar. Şişlili velilerimizin üzerinden bu yükü alacağız; “Şişli e-dershane sistemi”ni getireceğiz.

"E-dershane kartı"

Hemen planlamasını yaparak, sistemin hazır olduğu ilk dönemde lise ve üniversite sınavına hazırlanacak bütün çocuklarımıza “e-dershane kartı” vereceğiz.

Çocuklarımız bu kartla, dershanede aldıkları eğitimin aynısını evlerindeki bilgisayardan alacaklar.

Ve bunun için hiçbir ücret ödemeyecekler. Bunu sosyal belediye olarak, Şişli Belediyesi sağlayacak. Burada her hafta eğitimler olacak, testler olacak, deneme sınavları olacak. Kısacası çocuğunuzu liseye ve üniversiteye biz hazırlayacağız. Çünkü çocuklarımızın geleceği bizim için her şeyden daha önemli."

Şişli'de ayrıca öğrencilerin burs ve yurt sorunlarının da çözümü için çabalayacaklarını belirten Sarıgül, "Hepimiz çocuklarımız iyi okusunlar, iyi yetişsinler istiyoruz. Onlar ülkemizin geleceği, umut kaynakları; onları çok önemisiyoruz. Şişli’de oturan, Şişli’de okuyan öğrencilerimizin aileleri büyük bir ekonomik yükün altına giriyorlar. Okurken kalacakları yurtlar için önemli rakamlar gerekiyor ve aileler zorlanıyorlar." diyerek Şişlili öğrencilere yurt imkanıyla birlikte burs desteği de vereceklerini açıkladı.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 23:19
  1. Mustafa Sarıgül

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