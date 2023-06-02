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Siyaset Sarıgül CHP'den ayrılmayacak! 'İstifa' çağrılarına karşın Kılıçdaroğlu'na destek verdi
Siyaset

Sarıgül CHP'den ayrılmayacak! 'İstifa' çağrılarına karşın Kılıçdaroğlu'na destek verdi

Yeniakit Publisher
2023-06-02 23:01:00 -
Sarıgül CHP'den ayrılmayacak! 'İstifa' çağrılarına karşın Kılıçdaroğlu'na destek verdi

CHP listesinden Erzincan Milletvekili seçilen Mustafa Sarıgül, CHP'den ayrılmayacağını açıkladı. Mustafa Sarıgül'ün Genel Başkanı olduğu Türkiye Değişim Partisi'nin akıbeti ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP listesinden girdiği 14 Mayıs seçiminde Erzincan Milletvekili oldu.

Meclis’teki yemin töreninin ardından basın toplantısı düzenleyen Mustafa Sarıgül, 14 Mayıs ve 28 Mayıs hezimetlerinden sonra "istifa" çağrılarının yapıldığı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermeyi sürdürdü.

Sarıgül, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanındayız" dedi.

Mustafa Sarıgül'ün CHP'den ayrılmayacağı belirtildi. Genel Başkanı olduğu TDP’nin yoluna devam edip etmeyeceği ise yapılacak merkez yönetim kurulu toplantılarının ardından netleşecek.
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