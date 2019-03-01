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Sarıgöl’de zeytin budama eğitimi

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere zeytinlerde görülen hastalıklar, zararlılar ve budama konularında uygulamalı bilgilendirme eğitimi verildi.

01 Mart 2019 Cuma 16:50
Sarıgöl’de zeytin budama eğitimi

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere zeytinlerde görülen hastalıklar, zararlılar ve budama konularında uygulamalı bilgilendirme eğitimi verildi.


Zeytinden daha çok verim alınmasını amaçlayan ve Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğündeki zeytinlikte verilen bilgilendirme eğitimine ilk etapta 25 zeytin üreticisi katıldı. Ziraat Mühendisleri Yetkin Tekin ve Musa Akkaynak tarafından zeytin ağaçlarında görülen hastalıklar ve zararlılar hakkında bilgiler verildi. Zeytin ağaçlarında budamaların bilinçli yapılması uygulamalı olarak gösterilirken zeytin üreticileri de budama yaptı.



"Eğitimler devam edecek"


Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, çiftçilere yönelik eğitimlerin aralıksız devam edeceğini belirterek, "Zeytin üreticilerimize yönelik eğitim bilgilendirme çalışmalarımız guruplar halinde yapılarak devam edecektir." dedi.


Budama eğitimine katılan zeytin üreticisi Hasan Hüseyin Güneş ise şunları söyledi: "Zeytin budama işinde yanlış bildiğimiz bazı şeylerin doğru, doğru bildiklerimizin de yanlış olduğunu öğrendik. Gerçek budamanın nasıl olacağını uygualamalı olarak öğrendik. Eğitimlerin büyük faydasını gördük. Bundan sonra hem doğru budama yapacağız hem de daha fazla verim almış olacağız."

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 16:50
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