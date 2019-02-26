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Sarıgöl’de Cumhur İttifakı tek yürek

Sarıgöl’de Cumhur İttifakı tek yürek sahalarda halkla buluşmaya devam ediyor.

26 Şubat 2019 Salı 14:34
Sarıgöl’de Cumhur İttifakı tek yürek

Sarıgöl’de Cumhur İttifakı tek yürek sahalarda halkla buluşmaya devam ediyor. Sarıgöl Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakının başkan adayı Necati Selçuk, AK Parti ve MHP’nin ilçe yönetimleriyle birlikte düzenlediği mahalle mitinglerinde büyük ilgi görüyor.


Kızılçukur ve Özpınar mahallelerinde halkla buluşan MHP’li Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk’un miting çalışmasına Sarıgöl AK Parti İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, AK Parti Sarıgöl Kadın Kolları Başkanı Fergül Tatar, Sarıgöl AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Cavit Batuk, MHP Sarıgöl İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, Sarıgöl Ülkü Ocakları Başkanı Hakan Kuruca, partilerin yönetim kurulu üyeleri ve yeni seçilecek belediye meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



"Biz direniş sembolüyüz"


Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Özpınar Mahallesinde yaptığı konuşmasında, "Biz Bağlıca’da, Tırazlar’da, Çanakçı’da, Çavuşlar’da, Özpınar’da üzümcüyüz, bağcıyız. Bizi ayıranlara inat birleşeceğiz. Biz çakırlı bidenin lezzeti, üzümün tadıyız. Biz harmandalında efeyiz, biz çanakçı çayında türküyüz, biz bu memleketin insanı ve motifiyiz. Biz Alemşahlı Asar Yaylasında suyun ve bülbülün sesiyiz, Emcelli’de hasretiz, biz genciz, biz gençlerin hizmetkarıyız. Biz işsize ekmek, biz dudağı kuruyanlara su, gençlerimizin geleceğiz. Biz bu memleketin motifiyiz. Biz bölücüye, haine, yılana, çıyana, hırsıza karşı direniş sembolüyüz." dedi.


Belediye Başkanı Selçuk’un konuşmaları mitingi izleyen vatandaşlar tarafından, ’Başkan yanındayız’, ’Birlikte el ele’ sloganları ile kesildi.


Miting sonunda AK Parti ve MHP ilçe başkanları ile birlikte meclis üyeleri podyuma çıkarak halkı selamladı.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 14:34
  1. doğa

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