Sarığıburma tatlısı nasıl yapılır?

Osmanlı mutfağına ait bir tatlı. Şimdiden afiyet olsun.

Sarığıburma tarifi için malzemeler

Hamuru için:

Yarım kg un

3 adet yumurta(oda sıcaklığında)

1 çay bardağı süt(oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

Bir tutam tuz

3 çorba kaşığı yoğurt(oda sıcaklığında)

Yufkayı açmak için:

1 büyük kase nişasta

İçine:

1 su bardağı sıvı yağ

Yarım kg iri çekilmiş ceviz

Üzerine:

1 su bardağı sıvı yağ

Şerbeti için:

5 su bardağı toz şeker

4 su bardağı su

Yarım limon suyu

Yapılışı

Öncelikle şerbeti için toz şeker ve suyu tencereye aktarın. Hafif şurup kıvamına geldiğinde limon suyunu ekleyin. Tencereyi ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Geniş bir kapta elenmiş un, yumurta, süt, sıvı yağ, tuz ve yoğurdu karıştırın. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar yoğurun.Hamurdan 30 adet beze koparın. Elinizde yuvarladıktan sonra, bir tepsiye alın ve 30 dakika dinlendirin. Afiyet olsun.