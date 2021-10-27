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Kadın - Aile Sarığıburma tatlısı nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Sarığıburma tatlısı nasıl yapılır?

Osmanlı mutfağına ait bir tatlı. Şimdiden afiyet olsun.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 22:44:00 - 2021-10-27 22:51:38
Sarığıburma tatlısı nasıl yapılır?

Osmanlı mutfağına ait bir tatlı. Şimdiden afiyet olsun.

Sarığıburma tarifi için malzemeler

  • Hamuru için:
  • Yarım kg un
  • 3 adet yumurta(oda sıcaklığında)
  • 1 çay bardağı süt(oda sıcaklığında)
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • Bir tutam tuz
  • 3 çorba kaşığı yoğurt(oda sıcaklığında)
  • Yufkayı açmak için:
  • 1 büyük kase nişasta

İçine:

  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • Yarım kg iri çekilmiş ceviz
  • Üzerine:
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • Şerbeti için:
  • 5 su bardağı toz şeker
  • 4 su bardağı su
  • Yarım limon suyu

Yapılışı

Öncelikle şerbeti için toz şeker ve suyu tencereye aktarın. Hafif şurup kıvamına geldiğinde limon suyunu ekleyin. Tencereyi ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Geniş bir kapta elenmiş un, yumurta, süt, sıvı yağ, tuz ve yoğurdu karıştırın. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar yoğurun.Hamurdan 30 adet beze koparın. Elinizde yuvarladıktan sonra, bir tepsiye alın ve 30 dakika dinlendirin. Afiyet olsun.

 

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