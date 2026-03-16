Sarıçam'da yıkım kapıda! Bayramhacılı sakinlerinden belediyeye "numaratajlı" isyan!

Adana'da Seyhan Baraj Gölü kıyısında evleri bulunan bir grup vatandaş, evlerinin kaçak yapı olduğu gerekçesiyle yıkılacağının bildirilmesi üzerine eylem yaptı. Mahalle sakinleri, belediyeyi alkışlarla protesto edip, "Bize numarataj verildi, elektrik ve su aboneliği bağlandı. Şimdiye kadar bir sorun yoktu" diyerek muhatap bulamadıklarını öne sürdü. 2 Nisan'da yapılması planlanan yıkımın durdurulması için mahalleli mahkemeye başvuracak.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesine bağlı Bayramhacılı Mahallesi'nde Seyhan Baraj Gölü kenarında bulunan bazı evler hakkında kaçak yapı oldukları gerekçesiyle Sarıçam Belediyesi tarafından yıkım kararı alındı. Bunun üzerine mahalle sakinleri bir araya gelerek duruma tepki gösterdi.

Evlerinin yıkılmasını istemeyen mahalle sakinleri, belediyeyi alkışlarla protesto etti. Mahalleli, tapuları olduğunu, evlerine numarataj verildiğini, elektrik ve su aboneliklerinin bağlandığını, yapı kayıt belgesi verildiğini belirterek yıllardır bölgede yaşadıklarını söyledi.

Öte yandan, 2 Nisan'da yapılması planlanan yıkımın durdurulması için mahallelinin mahkemeye başvurarak yürütmeyi durdurma talebinde bulunacağı öğrenildi.

"Muhatap yok karşımızda"

Grup adına konuşan vatandaşlardan Yunus Oğuz, "Şimdiye kadar bir sorun yoktu ancak Sarıçam Belediyesi evlerimizi yıkacak. Ben 1 buçuk sene boyunca burayı yaptım ama yaparken Sarıçam Belediyesi'nden kimse gelip sen ‘Kaçak yapı yapıyorsun' demedi. Muhatap yok karşımızda" ifadelerini kullandı.

"Eğer devletimiz burayı istiyorsa çıkalım"

Mahallede evi bulunan vatandaşlardan Ahmet Karaoğlan, "Ben 2018 yılından bu yana burada oturuyorum. Pandemiyi, depremi hep burada geçirdim. 2018 yılında biz burayı yaptık, belediyeden kimse bize müracaat etmedi. Bize numarataj verildi, elektrik ve su aboneliği bağlandı. Sarıçam Belediyesi şimdi evimizi yıkmak istiyor. Belediyeye gidince ‘Emir büyük yerden' deniyor. Bu emri veren kim, biz onu öğrenmek istiyoruz. Biz muhatap arıyoruz. Eğer devletimiz burayı istiyorsa çıkalım ama bizim canımız yandı. Ben annemi, babamı nereye götüreceğim. Bizi kovmaya çalışıyorlar, herhangi bir tebligat gelmeyenlerimiz de var" diye konuştu.