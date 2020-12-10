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Aktüel Sarıçam ormanlarındaki yaban hayatı kara kışta da unutulmayacak
Aktüel

Sarıçam ormanlarındaki yaban hayatı kara kışta da unutulmayacak

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü ekipleri, boz ayı, vaşak, kurt, tilki ile birçok kuş türüne doğal yaşam alanı sunan sarıçam ormanlarındaki yaban hayvanlarının aç kalmaması için çalışma başlatıldı - Allahuekber Dağları Milli Parklar Şefi Cengiz Koç: - "Sarıkamış'ın yaban hayatı olarak çok çeşitlilik gösteren ormanlarında, yaban hayatını gıda olarak desteklemek için şimdiden yaklaşık 250 kilogram civarında arpa ve buğday ile 200 kilogram civarında sakatat desteği sağlandı"

Yeniakit Publisher
2020-12-10 11:15:16 -
Sarıçam ormanlarındaki yaban hayatı kara kışta da unutulmayacak

KARS (AA) - HÜSEYİN DEMİRCİ - Kars'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İl Şube Müdürlüğü ekipleri, vahşi yırtıcıların da aralarında bulunduğu yaban hayatının kara kışta yiyecek bulmakta sıkıntı yaşamaması için sarıçam ormanlarında kış mevsimi boyunca yemleme çalışması yapacak.

Sarıkamış ilçesindeki sarıçam ormanları, boz ayı, vaşak, kurt, tilki başta olmak üzere birçok yaban hayvanına doğal yaşam alanı sunuyor. Kar yağışıyla beyaza bürünen ormanda yaban hayvanlarının çetin kışta aç kalmaması için DKMP ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, 2 bin 500 rakımlı Düzmeşe ve Keklik Deresi mevkisinde, sarıçam ormanları içinde barınan etçil hayvanlar için 200 kilogram sakatat, kuşlar için de 250 kilogram arpa ve buğday bıraktı.

Yaban hayvanlarının, kış mevsimi boyunca ormanda yemlenerek aç kalmaması sağlanacak.

Allahuekber Dağları Milli Parklar Şefi Cengiz Koç, AA muhabirine, aralık ayının ilk günlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye kadar düştüğünü söyledi.

- Bölgede ayı, kurt, vaşak, tilki ve birçok kuş türü yaşıyor

Aralık ayının ortalarına gelindiğini ve havanın aşırı soğuk olduğunu anlatan Koç, yaban hayvanlarının soğuk havalardan olumsuz etkilendiğini belirtti.

Koç, Sarıkamış ormanlarının farklı türlerden birçok yaban hayvanına ev sahipliği yaptığını ifade ederek, "Sarıkamış yalnızca kış turizmiyle değil yaban hayatıyla da önemli bir yerdir. Burada ayı, kurt, vaşak, tilki ve birçok kuş türü yaşamını sürdürüyor. Yaban hayvanlarının kendi doğalarında rahat bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için yem bıraktık." dedi.

Sarıkamış'ın yaban hayatı çeşitliliğiyle dikkati çektiğini anlatan Koç, "Sarıkamış'ın yaban hayatı olarak çok çeşitlilik gösteren ormanlarında, yaban hayatını gıda olarak desteklemek için şimdiden yaklaşık 250 kilogram civarında arpa ve buğday ile 200 kilogram civarında sakatat desteği sağlandı. Gerekli gıda desteğini hayvanların ulaşabileceği yerlere bıraktık." diye konuştu.

Koç, yemleme faaliyetlerinin kış boyunca devam edeceğini belirterek, "Sarıkamış'ta yaban hayatı emin ellerde. Bu hayvanları kış boyunca sahipsiz bırakmayacağız, gerekli bütün destekleri vereceğiz. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz. Yaban hayatına desteğimiz devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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