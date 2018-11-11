Sarı yeşil akıntıya dikkat



Eğer çocuktaki burun akıntısı yüksek ateş genel keyifsizlik şikâyetlerinin bir haftadan uzun sürdüğü durumlarda çocuk için sinüzit düşünülür. Sinüzit gribal enfeksiyona ilaveten mikrop diye halk arasında isimlendirilen bakteriyel organizmaların burun ve civarındaki sinüslerde üremesiyle gelişen bir tablodur. Genellikle çocukta surat ve civarında basınç hissi olur. Belirgin öksürük olur.



Geceleri şiddetini artıran öksürük aileler için uyarıcı olmalıdır.

Sinüs nedir?

Sinüzit yanak ve alındaki "sinüs"lerin iltihaplanmasıdır. Sinüsler, kafatasını hafifleştiren, sesin titreşimini veren göz ve burun çevresindeki içi hava dolu boşluklardır.

Bebeklerde henüz sinüsler yeterince teşekkül etmemiş olduğu. için sinüs iltihaplarına ender rastlanır.

Büyük çocuklarda sinüzit üşütme, öksürük ve boğaz ağrısı gibi rahatsızlıkların sonunda olabilir.

Sinüslerin iç yüzeyleri burunda olduğu gibi sümükle kaplıdır ve boğazın üst tarafına, geçitleri vardır. Bu yüzden bir yerde oluşan bir iltihap kolaylıkla diğerine geçebilir.

Sinüslerden buruna akıntıyı küçük delikler temin eder. Çocuk nezle olduğu zaman bu delikler tıkandığından iltihaplanma kolaylaşır. Çocuğunuzun burnunda sarı-yeşil bir akıntı varsa nezlenin sinüzite dönüştüğünü anlayabilirsiniz.

Ne kadar önemlidir?

Sinüzit çok ciddi bir rahatsızlık değildir. Ancak zamanında ve doğru tedavi edilmezse kronikleşebilir.

İlk olarak ne yapmalısınız?

Çocuğunuzun nezlesi varsa, boğazı ağrıyorsa ye öksürüyorsa burundan gelen akıntının rengini inceleyin.

Çocuğun burnuna yabancı bir maddenin kaçıp kaçmadığını inceleyin. Bu durumda burun ifrazatı kanlı ve pis kokulu olur. Buruna kaçan yabancı maddeyi kolaylıkla çıkaramıyorsanız hemen bir hastaneye başvurmalısınız.

Çocuğa mentollü buhar uygulayın. Çocuğun burnunun tıkanık olması yabancı bir maddenin kaçmasından kaynaklanmıyorsa, kaynar suya mentol tabletleri atarak çocuğun bu buharı içine çekmesini temin edin. Dikkat edin, yanlışlıkla başı suya girmesin.

Çocuğun burnundan sarı-yeşil ifrazat iki günden fazla akmaya devam ediyorsa doktora başvurmalısınız.

Doktor ne yapacaktır?

Doktor iltihaba karşı antibiyotik tavsiye edebilir. Ayrıca çocuğun her nezle oluşunda kullanabilmeniz için burun damlası önerebilir. Burun damlası tıkanan sinüs deliklerini açacak, sinüzitin tekrar oluşmasına mani olacaktır.

İltihaplanma devam ediyorsa, doktor sinüzitin kronikleşmemesi için uzun süreli bir antibiyotik tedavisi önerebilir.

Sinüzit sık sık tekrar ediyorsa doktorunuz bir kulak, burun, boğaz mütehassısına danışmanızı tavsiye edebilir. Sinüsler bazen cerrahi müdahale ile açılmalıdır.

Siz nasıl yardımcı olursunuz?

Çocuğunuz baş ağrısından şikâyetçiyse, ateşi varsa ona bir çocuk aspirini veya parasetamol şurubu verebilirsiniz.

Mentollü buhar banyosu sinüzitin oluşturduğu rahatsızlıklara iyi gelecektir.

Çocuğun odasının bulunduğu ortamların fazla sıcak olmamasına özen göstermelisiniz. Odadaki hava serin ve rutubetli olmalıdır. Kuru hava sinüzitten kaynaklanan rahatsızlıkları artırır.