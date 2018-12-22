Sarı Yelekliler yeniden sokaklarda! Macron'un evine kadar gittiler!

Fransa'daki gösterilerin altıncı haftasında, ülkenin değişik yerlerinde toplanan Sarı Yelekliler yeniden eylemlere başladı.

Gösterciler, Paris'te ilk olarak kentin hemen dışındaki sembolik öneme sahip Versay Sarayı yakınlarında kendilerini gösterdi. Ancak 1789'da Fransız Devrimi'ne kadar Fransa krallarına ev sahipliği yapan saray yakınında çok az kişi toplanırken, protestocuların çoğu Montmartre Kilisesi'nde buluşarak yürüyüşe geçti.

Önceden açıklanmayan bir güzergahta ilerleyen göstericiler, Montmartre Kilisesi'nden Opera Meydanı'na kadar yürüdü. Göstericiler, meydanın çevresindeki caddelerde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı sloganlar attı. Eylem nedeniyle Saint-Lazare Caddesi'nde trafikte aksama yaşanırken sürücüler korna çalarak sarı yeleklileri destekledi.

Polis, De L'Arcade Caddesi'ndeki güvenlik noktalarını aşmaya çalışan göstericileri uzaklaştırmak için biber gazı ve cop kullandı. Yürüyüşe devam eden göstericilerle polis arasında Paris Belediyesinin önünde de gerginlik yaşandı. Polis, taş ve şişe fırlatan göstericilere biber gazıyla karşılık verdi.

Gün içinde sakin olan Champs Elysees Caddesi ise akşam saatlerinde karıştı. Yaklaşık 400 eylemcinin caddeye girmesiyle bazı mağazalar, önceki haftalarda olduğu gibi kepenk indirken, polis ve göstericiler arasında gerginlik yaşandı. Polis, sarı yeleklileri dağıtmak için biber gazı ve tazyikli su kullanırken, müdahale sırasında gözaltına alınanlar oldu.

23 bin 800 kişi sokağa çıktı, 142 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, gösterilere ülke çapında 38 bin 600, Paris'te 2 bin kişinin katıldığını açıklarken, bunun geçen haftaki yaklaşık 66 bin olan gösterici saysının altında kaldığı görüldü. Ayrıca, aralarında sarı yeleklilerin öncü isimlerden Eric Drouet'nin de olduğu 142 kişi de gözaltına alındı.

Protestolar ülkenin diğer bölgelerinde ise ağırlıkla yol kapama eylemi olarak kendini gösterdi. Dün geceden bu yana yaklaşık 200 kavşağı trafiğe kapatan göstericiler, sık sık "Macron istifa" sloganları attı.

Macron'un evinin önünde gösteri düzenlendi

Protestocular, Noel'den 3 gün önce ülkenin Belçika, İtalya, İspanya ve Almanya sınırlarında tırların geçişini engelledi. Saint-Etienne kentinde de protestocular yol kapama eylemi yapıp ateş yaktı.

Bordeaux’da polis ile eylemciler arasında zaman zaman çatışma yaşanırken, göstericiler birçok yeri ateşe verdi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Macron'un ülkenin kuzeyindeki Touquet kasabasındaki evinin önünde yüzlerce eylemci gösteri düzenledi.

Sarı yeleklilerin gösterilerde kapattığı kavşakta dün yaşanan kazada bir kişi ölürken, protestolara bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a çıktı.

Eylemler 17 Kasım'dan bu yana sürüyor

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Macron yönetimine yönelik öfkeye ve isyana dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron ve yönetiminden ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor. Sarı Yelekliler, bunun yanı sıra hayatlarını yakından ilgilendirecek konuların ve bununla ilgili çıkacak yasaların referandum yoluyla halka sorulmasını istiyor.

Gösterilerde, şimdiye kadar 10 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 4 bin 341 kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi yaralandı.