Sarı torba dayanmıyor! 13 teröriste nokta atışı
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit ve Zeytin Dalı bölgesinde operasyon düzenlendiğini ve 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.
Milli Savunma Bakanlığı, 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB, "Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam!" notuyla sosyal medya hesabından operasyonları duyurdu.
IRAK VE SURİYE'NİN KUZEYİNDE TESPİT EDİLDİLER!
MSB, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyi ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verdi.
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