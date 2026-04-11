Sarı Şeytan Trump, yine tehditler savurdu: Hürmüz yakında açılacak! Anlaşma olmazsa harekete geçeriz

Sahada İran’ın stratejik zekası karşısında yirmi dört adet "Reaper" İHA’sını kaybeden ve donanması felç olan "Sarı Şeytan" Trump, Pakistan’daki müzakereler öncesi Washington’da yine asıp kesti. İran’ın askeri gücünün yok olduğunu iddia eden Trump, Hürmüz Boğazı’nın "otomatik olarak" açılacağını öne sürerek bir kez daha tehditler savurmaya başladı.

Pakistan’da kurulacak olan tarihi müzakere masası öncesinde uçak merdivenlerinde şov yapan ABD Başkanı Donald Trump, küstah açıklamalarına bir yenisini ekledi. İran’ın deniz, hava ve savunma sistemlerinin tamamen yok olduğunu iddia eden Trump, gerçekte ise dondurulmuş varlıkları serbest bırakmak zorunda kalan ve müzakere için Pakistan’a heyet gönderen tarafın kendisi olduğunu unuttu. Trump, Hürmüz Boğazı üzerindeki İran otoritesini tanımayacağını söylerken, boğazın trafiğe açılmasını "kısa sürede" sağlayacaklarını belirtti. 

Pakistan'da İran'la yapılacak müzakerelerde olası bir anlaşma sonrası Hürmüz Boğazı'nın "otomatik olarak açılacağını" söyleyen Trump, bunun kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'dan ayrılırken uçağa binmeden önce basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

ABD heyetinin Pakistan'a uçtuğunu ve yarın İran temsilcileriyle müzakere edeceğini belirten Trump, olası bir anlaşmanın ilk şartıyla ilgili, "Nükleer silah olmayacak. Biliyorsunuz, bence rejim değişikliği zaten gerçekleşmiş durumda ancak biz bunu hiçbir zaman bir kriter olarak belirlememiştik. Tek kriterimiz nükleer silah olmamasıydı. Anlaşmanın yüzde 99'unu da bu madde oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

"İran'ın deniz kuvvetleri yok oldu, hava kuvvetleri, tüm uçaksavarları ve liderleri yok oldu. Tüm ülke yok oldu." diyen ABD Başkanı, Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerden ücret almasına izin vermeyeceklerini bildirdi.

Trump, "Uluslararası sular olduğu için buna izin vermeyeceğiz. Eğer bunu yapıyorlarsa kimse yapıp yapmadıklarını bilmiyor ama eğer yapıyorlarsa izin vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Olası bir anlaşma sonrası Hürmüz Boğazı'nın "otomatik olarak açılacağını" söyleyen Trump, bunun kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Trump, "Süreç kolay olmayacaktır ama şunu söyleyebilirim, o boğazın trafiğe açılmasını oldukça kısa bir süre içinde sağlamış olacağız." dedi.

"YEDEK PLANA İHTİYACINIZ YOK"

ABD Başkanı Trump, bir soru üzerine İran'la müzakereler konusunda yedek bir plana ihtiyaç duymadıklarını belirterek, "Bir yedek plana ihtiyacınız yok. Bizim elimizde zaten bir plan var. Karşı tarafın ordusu yenilgiye uğratıldı, askeri güçleri tamamen yok oldu." diye konuştu.

Trump, İran'ın müzakerelerde sunulacak şartları kabul edeceğine inancını ifade etti.

Söz konusu müzakereye ilişkin Trump, "Yarın bir araya gelecekler. Tüm sürecin nasıl işleyeceğini hep birlikte göreceğiz." dedi.

Trump, İran'la ilgili, "Onlar, yani karşı taraf, önceki başkanlarla tam 47 yıldır müzakere yürütüp duruyorlardı, biz ise öyle uzun uzadıya konuşan bir taraf değiliz" değerlendirmesinde bulundu.

Trump ve Netanyahu arasında ipler gerildi!
Trump ve Netanyahu arasında ipler gerildi!

Dünya

Trump ve Netanyahu arasında ipler gerildi!

Starmer'dan Trump ve Putin isyanı! 'Bu ikisi beni bıktırdı'
Starmer'dan Trump ve Putin isyanı! 'Bu ikisi beni bıktırdı'

Dünya

Starmer'dan Trump ve Putin isyanı! 'Bu ikisi beni bıktırdı'

Küresel zorba ve siyonist uşakları köşeye sıkıştı: İslamabad’da İran’ın şartlarına boyun eğdiler
Küresel zorba ve siyonist uşakları köşeye sıkıştı: İslamabad’da İran’ın şartlarına boyun eğdiler

Dünya

Küresel zorba ve siyonist uşakları köşeye sıkıştı: İslamabad’da İran’ın şartlarına boyun eğdiler

Sarı Şeytan’ın İran'daki gözleri kör oldu: ABD’nin yirmi dört İHA’sı artık birer çöp
Sarı Şeytan’ın İran'daki gözleri kör oldu: ABD’nin yirmi dört İHA’sı artık birer çöp

Dünya

Sarı Şeytan’ın İran'daki gözleri kör oldu: ABD’nin yirmi dört İHA’sı artık birer çöp

Küresel haydut ABD'den İran'ın müzakere şartına yeşil ışık! Gasp ettikleri varlıkları tıpış tıpış iade ediyorlar
Küresel haydut ABD'den İran'ın müzakere şartına yeşil ışık! Gasp ettikleri varlıkları tıpış tıpış iade ediyorlar

Dünya

Küresel haydut ABD'den İran'ın müzakere şartına yeşil ışık! Gasp ettikleri varlıkları tıpış tıpış iade ediyorlar

Siyoniste göre sadece 16 füze vurmuş İran 650 füze atmış!
Siyoniste göre sadece 16 füze vurmuş İran 650 füze atmış!

Aktüel

Siyoniste göre sadece 16 füze vurmuş İran 650 füze atmış!

İran'dan müzakere açıklaması: Şartlarımızı sunduk
İran'dan müzakere açıklaması: Şartlarımızı sunduk

Gündem

İran'dan müzakere açıklaması: Şartlarımızı sunduk

Yorumlar

formen61

bir Türk atasözü derki ölmüş at kurttan sırtlandan korkmaz iran sizi perişan etmeseydi siz barış masasımı kurardınız.

Erçelik

Bu Epsteincının Epsteincısı eski pornocu karısı neden şimdi basın açıklaması yaptı. Denizde gemileri batıyor. Battıkça da batıyorlar. Boyunlarına muz sat tasması takılmış bir kere. Güneyimizdeki soykırımcı yaban domuzu sürüsüne teslim olmuşlar bir kere.
