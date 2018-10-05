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Sarı nokta hastalığını biliyor musunuz?

Sarı nokta hastalığını sizler için araştırdık...

05 Ekim 2018 Cuma 15:24
Sarı nokta hastalığını biliyor musunuz?

Yaşa bağlı olarak, her hastada farklı belirtiler gösterir sarı nokta. Bu yüzden ilk bakışta teşhisin yapılması zor olabilir, bir göz görüş sorunu yaşarken diğer göz yıllarca normal işlevine devam edebilir. Her iki göz de etkilendiğinde merkezi görme kaybı daha çabuk fark edilecektir. Makula düzgün çalışmadığında, görme alanımızın merkezinde bulanık veya karanlık farkederiz. Bir sayfa üzerinde yazılı kelimelerin bulanıklaşması, düz çizgilerin bozulmuş gibi görünmesi veya görüş merkezinin ortasında siyah ya da beyaz bir nokta oluşması başlangıç belirtilerindendir.

‘Sarı nokta’ testi

■ Yeterli ışık açık halde iken, okuma gözlüklerinizi takın ve ekrana 20-25 cm. yakın durun.

■ Tek gözünüzü kapatın.

■ Açık olan gözünüzle ortadaki noktaya düz bakın.

■ Noktaya bakarken etrafındaki tüm çizgilerin düz ya da bozulmuş, bulanık ya da karanlık olup olmadığını kontrol edin.

■ Aynı işlemi diğer gözünüzle tekrarlayın.

■ Testin bir bölümünün dalgalı, bulanık ya da karanlık görülmesi durumunda göz doktoruna görünmeniz gerektiğini belirtelim.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 15:24
  1. sarı nokta
  2. sarı nokta hastalığı

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