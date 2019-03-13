Sarı Melekler 1. Lig aşkına salona çıkıyor

Türkiye Voleybol Federasyonu Bayanlar 2. Lig Yarı Final Etabı C Grubunda Alaşehir’i temsil edecek Alaşehir Belediyespor Bayan Voleybol Takımının müsabaka programı belli oldu.

Alaşehir Belediye Spor Bayan Voleybol Takımının 18-19-20 Mart tarihlerinde Mersin de Toroslar Spor Salonu’nda oynayacağı müsabakaların programı belli oldu. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Final Etabı 2. Grupta mücadele edecek olan Sarı Melekler grupta ilk maçını 18 Mart Pazartesi günü Saat 16.30’da Çanakkale Temsilcisi Kale 1957 Spor ile oynayacak. Takım sonrasında 19 Mart Salı günü 16.30’da Bilecik Bozüyük Belediye İdman Yurdu ile oynadıktan sonra son maçında 20 Mart Çarşamba günü Saat 15.30’te Ankara Temsilcisi Karayolları karşısına çıkacak. Sarı Melekler tek devreli lig usulüne göre oynanacak Final Etabı müsabakaları sonunda ilk 2 sırada yer aldığı takdirde TVF 1. Lige yükselecek ve önümüzdeki sezon Alaşehir’i TVF Bayanlar 1. Ligde temsil edecek.

Takıma başarılar dileyen Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, “Kızlarımız sezon boyunca bizleri galibiyet haberleri ile hep sevindirdiler. Artık önlerinde bütün sezonunun emeğinin karşılığını alacakları 3 maçlık son bir Final periyodu var. Çok uzaklarda olmalarına rağmen kalbimiz onlarla beraber. Mersinde bizleri en iyi şekilde temsil edip şampiyonluk kupasını şehrimize getireceklerine yürekten inanıyor; teknik ekibimize ve sporcularımıza sonsuz başarılar diliyorum” dedi.