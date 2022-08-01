Sarhoşları ile Yerebatan Sarnıcı ile “Her şey çok güzel olacak!”

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP'li yönetimin "Her şey çok güzel olacak" yalanıyla göreve geldikten sonra İstanbul'da yaşananları gündeme getirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı:

“Her şey çok güzel olacak” sloganı ile..

Seçimi kazandılar..

Artık her caddenin kenarında tamir olmayı bekleyen otobüslerle, “Her şey, çok güzel oldu!”

“Otobüslerin yaşı 10. Bunları değiştirmemiz lazımdı, ama almak istediğimiz krediye onay çıkmadı” diyen Ekrem İmamoğlu’na, karşısındaki gazeteci soramadı:

“Otobüslerin bugün yaşı 10 ise. Siz seçildiğinizde 7 olmalı. Üç senede kaç otobüs aldınız ki, şimdi yeni almak istediklerinize onay çıkmadı?”

Soramadı o gazeteci:

“Koltuğa oturmanızın daha bir yılı dolmadan, Londra’dan Fatih portresi diyerek, A4 ebadındaki boya döküntüsüne, 4.5 milyon doları trink öderken, kimden onay almıştınız? Sonrasında yine Londra’da, el yazması Kur’an sahifeleri diye milyonlarca doları çarçur ederken, kimden onay almıştınız?”

Ekrem başkan seçildi, gazetecisi de belediyecisi de “Her şey çok güzel oldu!”

Şimdi artık, Ekrem beyin başkan olması ile birlikte, belediye otobüslerinde, şoförler metresleri ile ilişki kurmaya başladılar..

“Her şey çok güzel oldu, oluyor!”

Bugün sürmanşette haberi okuyacaksınız..

İBB Medya A.Ş. yöneticisi İnan Çeliker, belediye tarafından kendisine tahsis edilen kiralık aracı alkollü olarak kullanırken yakalanmış. Ekrem’in medyacısının ehliyetine, bir yıl için el konulmuş..

“Her şey çok güzel oldu, olacak!”

“Araç israfı var, önleyeceğiz” diyerek seçim kazanan Ekrem sayesinde, şimdi sarhoşlara tahsis edilen araçlarla tanıştık..

“Her şey çok güzel oldu.. Daha da olacak!”

Otobüsler yolcu taşımadan ziyade, metreslerle buluşma yeri olmuş..

Belediye başkanı, kaç otobüs, kaç şoför var, onları sayıp, “Olur böyle vakalar” demeye getiriyor..

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