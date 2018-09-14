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"Şarbonlu gemi" yaygarası koparan CHP'liye suç duyurusu!

Türkiye'yi karıştıran şarbonlu gemi iddiası yargıya taşınıyor. AK Parti Çeşme İlçe Başkanı İlter Etike, Şarbonlu gemi iddiasıyla vatandaşları paniğe sevk ettiği iddiasıyla CHP Çeşme İlçe Başkanı Ekrem Oran hakkında suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

14 Eylül 2018 Cuma 19:48

AK Parti Çeşme İlçe Başkanı İlter Etike, şarbonlu gemi iddiasıyla vatandaşları paniğe sevk ettiği iddiasıyla CHP Çeşme İlçe Başkanı Ekrem Oran hakkında suç duyurusunda bulunacağını Medya Ege'ye açıkladı. Başkan Etike ayrıca sosyal medyada yaptığı açıklamada, CHP'li Oran'ın halkı asparagas bir haberle galeyana getirdiğini belirterek, CHP'li Oran'ı devlet yetkililerinden ve vatandaşlardan özür dilemeye davet etti.

Etike, yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Kamuoyuna duyuru... Kıymetli Çeşmeliler. Sabah itibariyle ilçemizin gündemini bir hayli meşgul eden Çiftlikköy açıklarında demirlemiş halde, rotası İspanya olan, içerisinde herhangi bir hayvan türünün bulunmadığı, jenaratör arızasından dolayı demirleyen yük gemisi ilçemizden an itibariyle rotası olan İspanya istikametine hareket etmiştir... CHP İlçe Başkanı'nın hepinizin malumu olan, ülkemizi ve halkı galeyana getirecek şekilde 'Şarbonlu Gemi, 25000 Hayvan' söylemleri her zamanki gibi gerçekten uzak, asparagas bir açıklamadır. Gerek Kaymakamlığımız, gerek Sahil Güvenlik Komutanlığımız, gerekse İlçe Tarım Müdürlüğümüz tarafından tüm kontroller yapılmış ve karasularımızdan geminin ayrılma işlemi başlatılmıştır. Tüm halkımızı gereksiz yere endişeye sevk eden CHP İlçe Başkanı'nı vatandaşlarımızdan özür dilemeye davet ediyor ve devletimizin tüm görevlilerine konuyu kısa sürede açıklığa kavuşturdukları için teşekkür ediyoruz."

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 19:48
  1. İlter Etike
  2. Şarbonlu gemi
  3. CHP Çeşme İlçe Başkanı Ekrem Oran
  4. şarbon

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