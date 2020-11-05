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Aktüel "Saraydan Kız Kaçırma" operası yarın sahnelenecek
Aktüel

"Saraydan Kız Kaçırma" operası yarın sahnelenecek

Yeniakit Publisher
2020-11-05 14:33:35 -
"Saraydan Kız Kaçırma" operası yarın sahnelenecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), "Saraydan Kız Kaçırma" operası, yarın izleyiciyle buluşacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hijyen ve mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleşecek temsil, 19.00'da Büyükyalı Fişekhane'de sahnelenecek.

11. Uluslararası İstanbul Opera Festivali'nde, yeni yorumuyla ilk kez sahnelenen, Wolfgang Amadeus Mozart'ın eseri, klasik haline sadık kalınarak, Kovid-19 salgınına da göndermelerin yapıldığı farklı bir reji anlayışıyla sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Caner Akın'ın sahneye koyduğu operada, Ufuk Toker "Belmonte", Umut Tingür "Osmin", Ceren Aydın Akkoç "Konstanze", Sevim Ateş "Blonde", Berk Dalkılıç "Pedrillo", Caner Akın "Selim Paşa", Adahan Cabaş ise "Çocuk" rolünde seyirci karşısına çıkacak.

Koreografisinde Tan Sağtürk imzası bulunan "Saraydan Kız Kaçırma" operasına Murat Cem Orhan yönetimindeki İDOB orkestrası ve Volkan Akkoç yönetimindeki İDOB korosu da eşlik edecek.

Eserin dekor ve kostüm tasarımı Olcay Engin Kaymaz, ışık tasarımı ise Taner Aydın'a ait.


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