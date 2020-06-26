Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü yaz döneminde 4 yeni Türkçe kursu açacak

SARAYBOSNA (AA) - Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü, Türkçe öğretim çalışmalarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ara vermeden online devam ederken, yaz döneminde 4 yeni Türkçe kursu açacağını duyurdu.

Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Akif Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın sürecinden çok fazla etkilenmediklerine işaret ederek, "Öğrencilerimizin tamamına yakını çevrim içi dersler aracılığıyla derslerine devam etti. Şu anda da sosyal mesafe kuralına ve hijyene dikkat ederek fiziki ortamda öğrencilerimizin sınavlarını gerçekleştiriyoruz." dedi.

Açılacak yeni kursların "Standart Türkçe", "Çevrimiçi Türkçe", "Tanıtım ve Turizm Türkçesi" ve "Dil Bilgisi Türkçesi" olduğunu belirten Yaman, "Derslerimiz fiziki ortamda gerçekleştirilecek ve haftada 3 gün 9 saat yoğunlaştırılmış olarak verilecek." diye konuştu.

Yaman, çevrim içi açılan kursların ise YEE'nin bulunduğu şehirler olan Saraybosna, Mostar ve Fojnica'da ikamet etmeyen öğrencilere yönelik olduğunu söyleyerek, Türkçe Dil Bilgisi Kursu'nun da Bosna Hersek'te Türkoloji Bölümü okuyan öğrenciler için açılacağını ifade etti.

Tanıtım ve Turizm Türkçesi Kursu'nun ücretsiz olduğunun altını çizen Yaman, "Bu kursumuz yine çevrim içi platformda gerçekleştirilecek ve sadece başlangıç seviyesinden öğrenci kabul edebileceğiz. Katılan öğrencilerin, Türkiye’ye tatile gitmeleri durumunda temel ihtiyaçlarını Türkçe olarak ifade edebilecek seviyeye gelmelerini amaçlıyoruz." dedi.

Yaman, kurslara katılan bir öğrenciye Türk Hava Yolları'ndan (THY) İstanbul'a gidiş-dönüş uçak bileti hediye edileceğini sözlerine ekledi.

Bu arada, 6 Temmuz'da başlaması planlanan Türkçe kurslarına kayıtlar, internet üzerinden 3 Temmuz'a kadar yapılabilecek.





