Saraybosna Helal Fuarı yeni yatırım kapısı olacak

36 ülkeden 100’ün üzerinde firmanın katıldığı Saraybosna Helal Fuarı’na, hem yeni iş birlikleri arayan iş insanları hem de helal sektörü hakkında bilgi almak isteyen Saraybosnalılar yoğun ilgi gösterdi. Fuara İstanbul Ticaret Odası (İTO) bünyesinde 15 firma da katılıyor. Saraybosna Helal Fuarı, başarılı katılımcılara ödüllerin verilmesinin ardından bugün sona erecek. İslam Kalkınma Bankası ve Bosna Hersek İslam Birliği iş birliğinde düzenlenen fuara bölge ülkeleri Sırbistan, Hırvatistan, Karadağ, Slovenya, Makedonya ve Arnavutluk’un yanı sıra bazı Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya, Endonezya ve Bahreyn’den de firmalar katılıyor.