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Kadın - Aile Saray usulü soğanlı yumurta nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Saray usulü soğanlı yumurta nasıl yapılır?

Soğanlı yumurta tarifi | Osmanlı mutfağından günümüze ulaşan pek çok tarifi evinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Söz konusu lezzetlerden biri de soğanlı yumurta. Peki, saray usulü soğanlı yumurta nasıl yapılır? | Saray usulü soğanlı yumurta gerekli malzemeler | Osmanlı mutfağı tarifleri

Yeniakit Publisher
2021-01-16 18:02:00 -
Saray usulü soğanlı yumurta nasıl yapılır?

Osmanlı mutfağından tarifler | Soğan ve yumurtanın bir araya gelmesiyle dillere destan bir yemek oluştuğunu söylesek inanır mısınız? İşte, saray usulü soğanlı yumurta tarifi

Saray usulü yumurtalı soğan tarifi

Malzemeler:

  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 3 adet soğan
  • 4 yumurta (Yumurtayı artırıp azaltabilirsiniz)
  • 1 çay kaşığı sirke
  • 1 çay kaşığı şeker
  • 1 çay kaşığı tarçın
  • 1 çay kaşığı yenibahar
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber

Saray usulü soğanlı yumurta nasıl yapılır?

Soğanları yarım ay şeklinde ince ince doğrayın.

Tereyağını tavaya alıp eritin.

Soğanları biraz kavurup ocağın altını kısın. Ardından tavanını kapağını kapatın.

Ara ara karıştırarak soğanları bir saat pişirin.

Soğanlar karamelize olduğunda içerisine şeker, tuz, tarçın, sirke, yenibahar, karabiberi ekleyin.

Soğanları karıştırdıktan sonra soğanların içerisinde aralıklar oluşturun.

Açtığınız boşluklara yumurtaları kırın.

Tavanını kapağını kapatın ve 5-6 dakika yemeği pişmeye bırakın.

Arzu ederseniz yumurtanızı taze y

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eşillikler ve baharatla servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun

 

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