Saray sarması tarifi, nasıl yapılır?Saray sarması malzemeleri

Saray sarması için malzemeler

Muhallebisi için

1. Süt

2. Un

3. Seker

4. Kakao

5. Nişasta

6. Şekerli vanilin

7. Tereyağı

Kreması için

Çırpılmış krema

Altına sermek için

Toz Hindistan cevizi

Arasına serpmek için

Toz Antep fıstığı

Saray sarması nasıl yapılır?

Bir tencerede un, toz şeker ve kakaoyu karıştırıp, üzerine yavaşça süt ilave edip sürekli karıştırarak orta ateşte pişirin. Koyulaşmaya ve baloncuk çıkarmaya başlayan muhallebinin içerisine tereyağı ekleyin ve tekrar karıştırın. Koyulaşan ve pişen muhallebiyi ocaktan alamadan önce vanilini ekleyip karıştırın ve ocaktan alın. Fırın tepsisine Hindistan cevizini yayın. Muhallebiyi, Hindistan cevizinin üzerine dikkatlice yayın. 1 gün boyunca buzdolabında bekletin. 1 gün bekleyen muhallebiyi 8 eşit dikdörtgen olacak şekilde kesin ve krem şantiyi tüm yüzeye yayın. Bir spatula yardımıyla dikdörtgen parçaları yavaşça rulo haline getirin. Afiyet olsun.