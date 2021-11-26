Saray sarması tarifi, nasıl yapılır?Saray sarması malzemeleri
Nefis muhallebisi ve dışı Hindistan cevizi ile kaplı, rulo sarılmış görüntüsüyle göze de hitap eden bu tatlı sütlü tatlı sevenlerin favorisi olacak.
Saray sarması için malzemeler
Muhallebisi için
- 1. Süt
- 2. Un
- 3. Seker
- 4. Kakao
- 5. Nişasta
- 6. Şekerli vanilin
- 7. Tereyağı
Kreması için
- Çırpılmış krema
Altına sermek için
- Toz Hindistan cevizi
Arasına serpmek için
- Toz Antep fıstığı
Saray sarması nasıl yapılır?
Bir tencerede un, toz şeker ve kakaoyu karıştırıp, üzerine yavaşça süt ilave edip sürekli karıştırarak orta ateşte pişirin. Koyulaşmaya ve baloncuk çıkarmaya başlayan muhallebinin içerisine tereyağı ekleyin ve tekrar karıştırın. Koyulaşan ve pişen muhallebiyi ocaktan alamadan önce vanilini ekleyip karıştırın ve ocaktan alın. Fırın tepsisine Hindistan cevizini yayın. Muhallebiyi, Hindistan cevizinin üzerine dikkatlice yayın. 1 gün boyunca buzdolabında bekletin. 1 gün bekleyen muhallebiyi 8 eşit dikdörtgen olacak şekilde kesin ve krem şantiyi tüm yüzeye yayın. Bir spatula yardımıyla dikdörtgen parçaları yavaşça rulo haline getirin. Afiyet olsun.