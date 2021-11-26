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Kadın - Aile Saray sarması tarifi, nasıl yapılır?Saray sarması malzemeleri
Kadın - Aile

Saray sarması tarifi, nasıl yapılır?Saray sarması malzemeleri

Nefis muhallebisi ve dışı Hindistan cevizi ile kaplı, rulo sarılmış görüntüsüyle göze de hitap eden bu tatlı sütlü tatlı sevenlerin favorisi olacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 00:27:00 - 2021-11-26 00:36:36
Saray sarması tarifi, nasıl yapılır?Saray sarması malzemeleri

Saray sarması için malzemeler

Muhallebisi için

  • 1. Süt
  • 2. Un
  • 3. Seker
  • 4. Kakao
  • 5. Nişasta
  • 6. Şekerli vanilin
  • 7. Tereyağı

Kreması için

  •  Çırpılmış krema

Altına sermek için

  • Toz Hindistan cevizi

Arasına serpmek için

  • Toz Antep fıstığı

Saray sarması nasıl yapılır?

Bir tencerede un, toz şeker ve kakaoyu karıştırıp, üzerine yavaşça süt ilave edip sürekli karıştırarak orta ateşte pişirin. Koyulaşmaya ve baloncuk çıkarmaya başlayan muhallebinin içerisine tereyağı ekleyin ve tekrar karıştırın. Koyulaşan ve pişen muhallebiyi ocaktan alamadan önce vanilini ekleyip karıştırın ve ocaktan alın. Fırın tepsisine Hindistan cevizini yayın. Muhallebiyi, Hindistan cevizinin üzerine dikkatlice yayın. 1 gün boyunca buzdolabında bekletin. 1 gün bekleyen muhallebiyi 8 eşit dikdörtgen olacak şekilde kesin ve krem şantiyi tüm yüzeye yayın. Bir spatula yardımıyla dikdörtgen parçaları yavaşça rulo haline getirin. Afiyet olsun.

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