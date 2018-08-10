0553 313 94 23

Sararan yastıklarınızı böyle temizleyin

Sararan yastıklar nasıl temizlenir? Sararan yastıkları beyazlatmak için ne yapmak gerekir?

10 Ağustos 2018 Cuma 23:40
Sararan yastıklarınızı böyle temizleyin

Yastıkların zaman içinde sararmasının en büyük nedenlerinden birisi terleme. Uyurken bile vücut ısısının normalde kalması için terleme sürer. Yastık kılıfınızın malzemesine bağlı olarak ter yastığınıza bulaşabilir. Ter kuruduğunda ise yastıkta sarı bir iz bırakacaktır. Yastık kılıflarınızın altında kaplama kılıfı kullansanız bile o sarı leke hala oluşabilir.

Öncelikle çok sıcak suya, 1 bardak çamaşır deterjanına, 1 bardak toz bulaşık makinesi deterjanına, 1 bardak çamaşır suyuna ve 1/2 bardak boraksa ihtiyacınız olacak.

daha sonra yastığınızın çamaşır makinesinde yıkanıp yıkanamayacağını mutlaka kontrol edin. Yastıktaki kılıfları tamamen çıkartın. Çamaşır makinesinin üçte biri sıcak su ile dolacak programa ayarlayın. Daha sonra tüm bileşenleri ve yastıkları makineye koyun.

Yastıkları makineye koyduktan sonra, kazanın tamamen su ile dolmasını bekleyin. Birden fazla yastığı yıkayacaksanız, yastıkları makineye ikişer ikişer koyun.

Yastıkları iki kez durulamayı unutmayın.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 23:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'den Bafetimbi Gomis açıklaması!
    1. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa..
    2. Abdurrahim Albayrak'tan bomba transfer..
    3. Flaş gelişme! Fenerbahçe'nin yeni..
    4. Bakan Varank: Türkiye’nin gücünün..
    5. Erman Toroğlu'ndan çarpıcı yorum!..
    6. BM'den Suudi Arabistan'a sert tepki:..
    7. Fatih Terim'den çok sert tepki: İki..
    8. Rus uçakları Halep'i vurdu: 20 ölü!
    9. Rıdvan Dilmen'den saha eleştirisi!..
    10. Rusya'dan Türkiye destek mesajı!
    11. Eren Derdiyok'tan galibiyet yorumu:..
    12. Özer Hurmacı'dan flaş Trabzonspor..
    13. Trump'ın ambargoları ülkesine zarar..
    14. Trump'ın Türkiye kararına ABD..
    15. Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı!
    16. FETÖ'cü Tuncay Opçin'den alçak paylaşım!
    17. Kabakulak bu belirtilerle kendini..
    18. Renk körlüğü belirtileri nelerdir?..
    19. Rutin diş hekimi kontrolünün..
    20. Yenidoğan sarılığına dikkat!
    Dolar 6 TL'yi geçti
    Dolar 6 TL'yi geçti
    Dolar 6 TL oldu, FETÖ'cü Michael Rubin yine sahnede! Ünlü ekonomistten Rubin gibilere tokat gibi cevap
    Dolar 6 TL oldu, FETÖ'cü Michael Rubin yine sahnede! Ünlü ekonomistten Rubin gibilere tokat gibi cevap
    İşte dolar neden yükseliyor? sorusunun cevabı
    İşte dolar neden yükseliyor? sorusunun cevabı
    Mirgün Cabas'tan Türkiye'ye dolar tehdidi!
    Mirgün Cabas'tan Türkiye'ye dolar tehdidi!
    Fitch'ten Türkiye'ye, 'acil müdahale' çağrısı
    Fitch'ten Türkiye'ye, 'acil müdahale' çağrısı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    En ucuz küçükbaş hayvan fiyatları 2018?
    En ucuz küçükbaş hayvan fiyatları 2018?