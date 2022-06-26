Sararan perdeler nasıl kar gibi beyazlar? Tül perde nasıl yıkanır?

Perde Temizliği: Tül Perdeler Nasıl Yıkanır?

Hava kirliliği, güneş ışınları, sigara dumanı gibi faktörler perdelerimizin sararmasına sebep olur ve bir süre sonra çamaşır makinasına atsanız bile sarartıların gitmediğini görürsünüz. Böyle durumdalarda mutlaka temizlik püf noktalarına başvurmanız gerekir. Bu yöntemler ev işlerini kolaylaştıracak...

Bulaşık Deterjanı ile Temizleme

Perdeleri çamaşır makinasına koyun içine bir adet bulaşık tableti koyun ve bu şekilde çalıştırın. Bu işlemi ayda 1 kez uygulayın.

Soda ile Temizleme

Bir gün öncesin perdelerinizi bir kovaya koyun. Kovanın yarısını su ile doldurduktan sonra üzerine 4 bardak maden soda dökün. 1 gece kadar bekletin ve ertesi gün makinada 1 ağız yıkayın.

Toz Şeker ile Temizleme

Perdeleri çamaşır makinasına yerleştirin ve üstüne 3 adet küp şeker koyun. Küp şekeriniz yoksa 2 yemek kaşık toz şeker serpiştirebilirsiniz. Daha sonra makinayı bildiğiniz şekilde çalıştırın. Makinanızdan kar gibi beyaz perdelerin çıktığını görebilirsiniz.

Sirke ile Temizleme

PErdelerinizi kar gibi yapacak bir diğer temizleme yöntemi ise sirke ile temizleme yöntemidir. Nasıl uygulayacağınızı anlatıyorum.

Çamaşır makinasının deterjan koyduğunuz bölmeye 1 ölçek sirke ekliyoruz. Ve makinayı bildiğiniz gibi çalıştırın. İlk yıkamadan sonra bile bembeyaz kar gibi perdelerinizin olduğunu göreceksiniz.

Tül Perde Nasıl Yıkanır? Tül Perde Yıkamanın Püf Noktaları

perdelerinizi yıkamadan önce etiketini ve kumaş özelliklerini kontrol etmeyi unutmayın. Ayrıca perdelerin kırışmaması için yüksek sıkma ayarları seçilmemelidir. Kumaşla ilgili tüm soruların cevabından eminseniz aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Çamaşır makinenizin hassas yıkama modunu seçin. Otomatik bir seçenek yoksa manuel olarak soğuk yıkama ayarını tercih edin.

Perde kaç derece yıkanır konusu kafanızda soru işareti oluşturuyor olabilir. Mümkün olan en düşük ısıda yıkamanız tüle zarar vermemek için en iyi seçenektir.

Perdeleriniz uzun süredir yıkanmamışsa, makinenizde ön yıkama programını tercih etmek iyi bir seçenektir. Makinenizin her iki gözüne, bir ölçek deterjan ekleyin.

Tül perde yıkarken kırışmaması için, her yıkamada mutlaka yumuşatıcı kullanmayı ihmal etmeyin. Yumuşatıcı, hem perdelerinizin mis gibi kokmasını hem kırışmamasını sağlar.

Eğer perdeleriniz yoğun bir desene sahip değilse çabuk kırışacağından mümkünse sıkma yapmayın.

Makine işlemini bitirdikten sonra, makinenizin su boşaltma ayarından fazla suyu tahliye ettikten sonra perdelerinizi vakit kaybetmeden asın.

Merak edilen soru ve cevaplar

Çamaşır suyu perdeleri sarartır mı?

Zira krem rengi veya başka renkteki perdelerde çamaşır suyu kullanımı perdenin rengini bozacaktır. Makinenin deterjan gözüne koyacağınız çamaşır suyu da pırıl pırıl perdeler için kullanabileceğiniz yöntemlerden birisidir.

Çamaşır suyu ile ağartma işlemi yapmayın. Sıradan çamaşır suyu, tuz ruhu gibi ağır ağartıcı kimyasallar tül perdeler için son derece zararlıdır.

Tül perde nasıl beyazlatılır karbonat?

Farklı amaçlarla kullanılan karbonat, perde temizliğinde de etkilidir. Perdelerinizi makineye yerleştirdikten sonra deterjan yerine 1 veya 2 yemek kaşığı karbonat ekleyin ve her zamanki yıkama ayarında çalıştırın. Yıkama işlemi bitince perdelerinizin normalden daha beyaz olduğunu görebilirsiniz.

Sararan güneşlikler nasıl beyazlar?

Deterjan gözüne ekleyeceğiniz bir ölçek sirkeyle tül perdeleriniz sizi sevindirecek beyazlığa kavuşacaktır. Kaya tuzu kullanarak da perdelerin beyazlamasına tanıklık edebilirsiniz.