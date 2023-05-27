Sararan çamaşırları beyazlatma yöntemleri: Binlerce tarifin içinden ezber bozan tarif! Hemen kar gibi bembeyaz...

Marketlerde satılan beyazlatıcı, temizleyici, deterjan ve çamaşır sularına rağmen beyaz çamaşırlar sararma yapabilmektedir. Aynı zamanda bazı kişilerin bünyesi hassas olduğu için alerjik durumlara da sebep olabilirler. Çocuklu ve bebekli ailelerin tercihi de genel olarak doğal yöntemler olmaktadır.

Sararmış Çamaşırlar Nasıl Beyazlatılır?

Oksijenli Su:

Sağlığımız için tehlike oluşturan çamaşır suyu yerine kullanılabilecek doğal bir beyazlatıcıdır. Çamaşır makinenin deterjan bölümüne yarım su bardağı oksijenli su eklediğinizde çamaşırların bembeyaz çıktığını görebilirsiniz. Oksijenli suyu eczanelerden satın alabilirsiniz. Üzerinde ise yüzde 3 derişime sahip oksijenli su yazacaktır.

Limon Suyu:

Bulaşık ve çamaşır temizliğinde kullanılan limon suyu doğal bir parlatıcı ve temizleyici özelliğe sahiptir. Çamaşır makinenin deterjan bölümüne (deterjanın üzerine) yarım bardak kadar doğal limon suyu ekleyin ve makineyi çalıştırın. Sararmaları önlediğini fark edeceksiniz.

Saf Sirke:

Sirke mutfakta hijyen sağlamak ve ev temizliği yapmak için ideal bir doğal besindir. Sararan çamaşırları da beyazlatmak için sirkeden yararlanabilirsiniz. 1 su bardağı saf sirkeyi deterjanın ile birlikte makinenin deterjan bölümüne ilave edin. Temizleyici ve beyazlatıcı özelliği ile harika bir doğal üründür.

Karbonat:

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Karbonat, ev temizliğinde sık sık kullanılan maddelerden biridir. Çamaşırlar üzerinde de etkili olan karbonattan yarım su bardağı kadar deterjanın üzerine ekleyin ve makineyi çalıştırın. Çamaşırların daha beyaz göründüğünü fark edeceksiniz. Ayrıca bir miktar karbonatı su ile karıştırarak macun kıvamına getirdiğinizde iyi bir leke çıkarıcı olmaktadır. Lekelerin üzerine sürerek biraz bekletin ve daha sonra bol su ile yıkayın.

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