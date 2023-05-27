Klima ne zaman ve nasıl temizlenmelidir? Hem ucuz hem bu püf noktalarla artık zor değil! Bu detaylar az biliniyor

Klima Ne Zaman ve Nasıl Temizlenmelidir?

Yazın evlerde çok yaygın olarak kullanılan ev aletleri arasında bulunan klimanın evde nasıl temizleneceği ve bakımı hakkında genel bilgiler.

Klima Ne Zaman Temizlenmelidir?

Klimaların yazın ya da kışın çalışması ile birlikte toz ya da zararlı maddelerin klimaya hava yolu ile birlikte girmesi ile birlikte klimanın parçaları düzenli olarak bakımı gerçekleşmemesi durumunda tozların fazla birikmesi ile birlikte çamur gibi bir şey olacaktır. Kirin ve tozun birikmesi ile birlikte enerji tüketiminde ise ciddi bir artma olacaktır. Bu durumda zaman içerisinde bakteriler çoğalacak olduğu gibi aynı zamanda da mantarların gelişmesi de oluşacaktır. İnsanların bu tür havaları soluması ise sağlığı tehdit edecektir. Klima temizliği her zaman için şu durumlar ortaya çıkması halinde bir an önce yapılması gerekmektedir.

Sıvı kaçağı;

Gürültülü çalışması;

Klimadan koku gelmesi.

Bu üç durumdan her biri aynı anda ortaya çıkacağı gibi ayrı ayrı da ortaya çıkması mümkün olmaktadır. Şayet bir tanesi bile ortaya çıkması durumunda acil temizliği gerekmektedir. Şayet giderek artan bir kokunun gelmesi ve yanmış lastik kokusu gibi bir kokunun ortaya çıkması durumları oluşması halinde temizliği aksatılmadan gerçekleştirmelisiniz. Şayet klimanın garanti süresi henüz bitmemesi durumunda cihazın temizliğini siz yapmamalısınız.

Şayet garanti sona ermesi durumunda ise bunun temizliği için para vermek istemiyorsanız evinizde temizliğini kendiniz yapabilirsiniz.

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Filtrenin Temizlenmesi

Klima filtresinin temizlenmesi için çok fazla kir ve toz birikmeden temizlenmesi önerilmektedir. Bunun için ayda bir defa temizliğinin yapılması her zaman önemli olur. Öncelikle klima parçalarının neler olduğunu bilmeniz gerekmektedir. Ayrıca klimaların temizlenmesi sırasında aşağı ciddi oranda bir toz düşecek olması nedeniyle bu tozun yere bulaşmaması için büyük bir bez ya da gazete kağıdı klimanın alt kısmına sermeniz gerekmektedir. Aşağıdaki adımları izlemeniz doğru temizliği yapmanızda etkili olacaktır:

Klimanın duvardan çıkması engellenerek ilk kapağı çıkarmalısınız;

Filtre önünde koruyucu ızgara bulunmaktadır, onu çıkarmalısınız;

Filtreyi çıkarmalı ve temizliğini yapmalısınız;

Filtreyi temizlemek için ilk olarak elektrik süpürgesi ile birlikte tozlar çekilmelidir.

Klima çok fazla kirli olması durumunda temizlenmesi için sadece elektrik süpürgesi yeterli olmayacaktır. Bu sebeple de ılık su ile birlikte yıkanmalıdır. Fakat suyun sıcaklığının her zaman için 45 derece olmalıdır. Yüksek ısı olması durumunda ise ciddi oranda filtreye zarar vermesine neden olur. Filtre yıkanması durumunda her zaman kuruması için doğal yöntemler uygulanmalıdır. Bunun için ısıtıcılardan faydalanmamalı oda sıcaklığına konularak kurutulması gerekmektedir. Tekrardan filtrenin doğru şekilde takılması gerekmektedir.

Filtre temizlenmesi sırasında kullanım ömürleri bulunmaktadır. Ortalama olarak 8 defa bir klima filtresi yıkanabilir. Fakat cep filtre adı verilen filtreler yıkanmamalı ve yenisiyle değiştirilmelidir.

İç Modülünü Temizlemesi

İç modül içerisinde filtreden sonrası temizlenmesi gerekmektedir. Bu bölüm içerisinde ısı eşanjörü bulunduğu gibi hava ısıtılmasından ve soğutulmasından sorumlu cihazın ana parçalarının bulunduğu yer olmaktadır. Ana parçalarının temizliği, klima evapooratör, ve özel tüpler bulunmaktadır. Boru içerisinden hava akımı soğutulmaktadır. Temizlik yaparken güç kaynağının kapatılması gerekmektedir. Şu adımlar uygulanarak temizleme işlemi gerçekleştirin:

Havalandırma delikleri temizlenmeli ve koruyucu ızgara çıkartılmalıdır;

Isı eşanjörleri ve borular ayrıca vana içerisindeki tozların temizlenmesi için elektrikli süpürge kullanmalısınız;

Ulaşılması zor olan yerler için sivri ucu olan yumuşak bir fırça kullanın.

İç ünite içerisinde bulunan fan temizliği çok dikkatli yapılmalıdır. İçerisine tozların birikmesi sebebi ile birlikte bu tozların birikmesi sonrasında gürültülü çalışmaya ve yeteri kadar soğutmayacak olması nedeniyle fan temizliği için mutlaka sabunlu su yapılmalıdır. Fırça ile birlikte ilk öncelikle fan üzerinde bulunan tozlar alınmalı sonrasında sabunlu suya fırça batırılarak kolaylıkla temizlenmelidir.

Dış Ünitenin Temizlenmesi

Filtre ve iç ünite parçaları yerlerine dikkatlice takılması sonrasında dış ünite temizliği yapılmalıdır. Kasanın tozlardan ve kirden artık çamur bir hale gelmesi durumunda fırça ile birlikte fırçalanmalı ve sonrasında ise temizliği için ıslatmış olduğunuz nemli bez alınmalıdır. Bütün parçalarının temizlenmesi için silinmesi uygun olacaktır. Dış ünitenin temizliği için basınçlı su da uygulamanız temizliğin daha kolay olmasını sağlayacaktır. Bunun için musluğa bir hortum bağlamalı ve basınç verilerek kirler fırçalanmasının ardından temizliği gerçekleştirilmelidir.

Dış ünite temizliği gerçekleştirirken kullanmış olduğunuz basınçlı suyun iç ünite temizliğinde asla kullanılmamalıdır. Nemlendirmiş olduğunuz bezle silmeden ve musluk suyu ile birlikte yıkamadan öncesinde ise muhakkak fırça ile birlikte en uç noktaları da fırça ile birlikte temizlenmeli ve sonra nemli bez ya da musluk suyu ile birlikte temizlenmelidir.