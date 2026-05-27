İstanbul'da bayramın ilk günü 767 acemi kasap hastanelik oldu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Kurban Bayramı'nın ilk gününde saat 17.00 itibariyle il genelinde kurban 767 vatandaşın kurban keserken yaralanması nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvurduğunu açıkladı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Kurban Bayramı'nın ilk gününde 767 vatandaşın kurban kesimi sırasında yaralanarak hastaneye başvurduğunu belirtti. Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı'nın ilk gününde İstanbul genelinde kurban kesimine bağlı yaralanmalar nedeniyle 767 vatandaşımız sağlık kuruluşlarımıza başvurmuştur. Vatandaşlarımızın büyük bölümü ayakta tedavi edilerek taburcu edilmiş olup, sağlık ekiplerimiz bayram süresince kesintisiz şekilde görevlerinin başındadır. Bayram boyunca fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

