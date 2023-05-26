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Kadın - Aile
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Saç dökülmesi: Sürdüğünüz yerden 1 gecede saç fışkırtıyor! Her şey tersine dönecek dökülen saçlar yeniden fışkırıyor

2023-05-26 22:47:46
Saç dökülmesi: Sürdüğünüz yerden 1 gecede saç fışkırtıyor! Her şey tersine dönecek dökülen saçlar yeniden fışkırıyor

Saç dökülmesi sorunu ile her yaştan insan karşı karşıya kalabiliyor. Saç dökülmesi nedeniyle saçın belli yerlerinde kellik meydana gelebiliyor. Saç dökülmesine erken müdahale ederek dökülen saçları toparlamak mümkün olabiliyor. Çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan saç dökülmesini önlemek için uygulayabileceğiniz pek çok doğal yöntem var. Saç dökülmesini önlemediğinizde ciddi saç kayıpları ve kellik sorunu ortaya çıkabilir. Evde yapılan tek malzemeli kür ile dökülen saçları çıkartabilirsiniz. Saç bakımında kullanılan doğal yağları saç köklerine masaj yaparak uyguladığınızda gür, dolgun ve güçlü saçlara sahip olabilirsiniz. Sürdüğünüz andan itibaren adeta saç köklerinden kıl fışkırtan bu doğal yağlar saç bakımının olmazsa olmazı. İşte Saçların çıkması için etkili yöntemler...

#1
Foto - Saç dökülmesi: Sürdüğünüz yerden 1 gecede saç fışkırtıyor! Her şey tersine dönecek dökülen saçlar yeniden fışkırıyor

Saç dökülmesi stres, mevsim geçişleri, yetersiz beslenme, yanlış yıkama rutini sebebiyle zaman zaman artabiliyor. Bu nedenle dökülen saçların geri çıkmasını sağlamak için uygun yöntemleri izlemek gerekiyor. Evde yapılan kürlerle saçınızı gürleştirerek saç ekimi etkisi yaratabilirsiniz. Genellikle herkes saç dökülmesi sorunu ile hayatının bir döneminde karşı karşıya kalır. Günlük saç taramasına bağlı olarak ortalama 80-100 tel arası saç dökülmesi normal kabul edilir. Ancak bu sayının üzerindeki saç dökülmesi ciddi sorunlara neden olabilir.

#2
Foto - Saç dökülmesi: Sürdüğünüz yerden 1 gecede saç fışkırtıyor! Her şey tersine dönecek dökülen saçlar yeniden fışkırıyor

Saç dökülmesini tetikleyen pek çok etken vardır. Genetik faktörler, stres, sağlıksız beslenme, mevsim geçişleri saç dökülmesini artırır. Dökülen saçların yerine yenilerinin çıkmasını istiyorsanız saç köklerinizi besleyecek yöntemlerden faydalanmanız önerilir. Saç çıkarma özelliği olan bu yağlar ayrıca saç sağlığını olumlu yönde etkiler. Saçların nem dengesini koruyor. Dökülmeyi engelliyor. Saç diplerindeki kuruluğu engelliyor. Kepek sorununu ortadan kaldırıyor. Sürdüğünüz yerden adeta saç fışkırtıyor. Ancak bu yağları saçlarınıza doğru uygulamanız.

#3
Foto - Saç dökülmesi: Sürdüğünüz yerden 1 gecede saç fışkırtıyor! Her şey tersine dönecek dökülen saçlar yeniden fışkırıyor

SAÇ ÇIKARTMAK İÇİN YAPILACAK DOĞAL KÜR! Saçınızın gürleşmesi için bir tatlı kaşığı ısırgan otu ve biberiye karışımını 500 gr su içinde biraz kaynatıp demleyebilirsiniz. Bu suyu her gün saçlarınıza bir kez sürerek gürleşmesini sağlayabilirsiniz. Saçınızın canlılık ve parlaklık kazanması için de aşağıdaki adımları uygulayarak saçlarınıza eski canlılığını geri kazandırabilirsiniz: 4-5 gram ısırgan otu 750 ml kaynayan suyun içine atılır ve kısık ateşte 4 dakika kadar tutulur. Sonra da altı kapatılıp soğumaya bırakılır. Süzülerek bir kaba alınır. Temiz saçlar bu su ile yıkanır ve yarım saat ıslak olarak beklenir. Ardından su ile durulanır. Bu uygulama saçlara parlaklık verdiği gibi, kepeği de önler. Isırgan otu suyu ile saç bakımı yapmak oldukça kolaydır.

#4
Foto - Saç dökülmesi: Sürdüğünüz yerden 1 gecede saç fışkırtıyor! Her şey tersine dönecek dökülen saçlar yeniden fışkırıyor

ISIRGAN OTU SUYUNUN SAÇA FAYDALARI! Saç tellerini kalınlaştırır, güçlendirir ve saç dökülmesini en aza indirger. Saç köklerini besleyerek gürleşmesini sağlar. Kepek problemine iyi gelir. Saçların sağlıklı ve hızlı bir biçimde uzamasına yardımcı olur. Yıpranmış saçları onarır. Saç kırıklarını azaltır. Saçın yağ dengesini koruyarak aşırı yağlanmasına engel olur. İnce telli saçlara hacim kazandırır. Canlılık verir. Saç çıkarma özelliği olduğu hakkında görüşler vardır. Isırgan otu suyu saça faydası çok olan, önerilere uygun kullanıldığında ise mucize gibi sonuçlar yaratabilen bir üründür. Saçlardaki püsküllü kötü görüntüyü ortadan kaldırır. Saçlarınız için doktor önerisi ile kullandığınız bir ürün veya ilaç varsa, ısırgan otu suyu kullanmadan önce doktorunuza danışmanız gerekir. Aksi takdirde ürünler arasında etkileşim olabilir. Saraçoğlu temiz saçın ısırgan otu suyu ile durulanmasının saça parlaklık vereceğini söylemektedir.

#5
Foto - Saç dökülmesi: Sürdüğünüz yerden 1 gecede saç fışkırtıyor! Her şey tersine dönecek dökülen saçlar yeniden fışkırıyor

Kaybettiğiniz saçları geri kazanmak ve saç oluşumunu desteklemek için doğal yağlar ise; ZEYTİNYAĞI Zeytinyağı E vitamini bakımından çok güçlü bir doğal yağdır. Zeytinyağını düzenli olarak saçlarınıza masaj yaparak sürdüğünüzde dökülmeyi durdurabilir ve yeni saç oluşumunu destekleyebilirsiniz. Zeytinyağı çok güçlü bir nemlendiricidir. Saç diplerindeki kuruluk, kaşıntı ve pul pul dökülme gibi sorunları giderir. Zeytinyağını gece uyumadan önce saç diplerinize masaj yaparak sürün. Gece boyunca saçlarınızda beklettikten sonra sabah uyandığınızda doğal bir şampuanla saçlarınızdan arındırın.

#6
Foto - Saç dökülmesi: Sürdüğünüz yerden 1 gecede saç fışkırtıyor! Her şey tersine dönecek dökülen saçlar yeniden fışkırıyor

ÇÖREK OTU YAĞI! Çörek otu yağı yapısında çinko, demir, kalsiyum, selenyum ve magnezyum gibi mineralleri; A, C, B1 ve B6 gibi son derece önemli vitaminleri içeriyor. Çörek otu yağı içeriği sayesinde saçların güçlenmesini sağlıyor ve saç dökülmesi sorunuyla mücadele ediyor. Dökülmeye iyi gelen yağlar kategorisinde bulunan çörek otu yağı, saç dökülmesini engelliyor. Ayrıca saç diplerinde meydana gelen kuruluk ve pul pul dökülme gibi sorunları ortadan kaldırıyor. Düzenli kullanımda saç ömrünü uzatan ve harika bir gürlük sağlayan çörek otu yağı cilt üzerindeki lekelenmelerin de giderilmesine de yardımcı oluyor

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