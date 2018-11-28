Şarap sağlığa zararlı ama...

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aysun Çetin, serbest radikaller, antioksidanlar, kanser biyokimyası, kök hücre biyolojisi, fitoterapi ve anti-aging konularında yaptığı bilimsel çalışmalar sonucunda yazdığı 'İyileştirir, güzelleştirir: üzüm' isimli kitabında üzümün faydalarını anlattı.

Bilimsel çalışmalarıyla 2004 yılında Türk Hematoloji Derneği Genç Araştırmacı Ödülü, 2008 ve 2010 yıllarında ise Gevher Nesibe Bilimsel Araştırma Teşvik Ödülü'nü kazanan Çetin, kitabında 'güzellik, gençlik ve sağlık iksiri olarak nitelendirilen üzümün insan hayatındaki önemini' ele aldı. Çetin, son yıllarda şarabın özellikle kalp hastaları için çok faydalı olduğu yönündeki görüşlerin arttığına işaret ederek, 'üzüm suyu mu, şarap mı' konusundaki tartışmalara kitabında yer verdiğini belirtti.

Yapılan bilimsel çalışmalarla faydaları açık bir şekilde ortaya konan üzümün bilinen en önemli özelliğinin 'doğal antioksidan olarak kansere karşı koruyuculuğu olduğunu' vurgulayan Çetin, üzümün kabuğunda, çekirdeğinde ve suyunda bulunan 'resveratrol' maddesinin kanserin pek çok safhasında durdurucu etkiye sahip olduğunun bilimsel olarak kanıtlandığını dile getirdi.

Bazı araştırmacıların kırmızı şarabın kalp hastalıklarından koruyucu bir içecek olduğunu ileri sürdüklerini anımsatan Aysun Çetin, şunları söyledi:

'Bazı araştırmacılar, kırmızı şarabın kalp hastalıklarından koruduğunu söyleseler de, pek çok araştırmacı farklı sonuçlara ulaşmıştır. Gerçekte kalp-damar hastalıklarından koruyucu etkiye sahip olan şarap değil, üzüm suyudur. Mor üzüm suyunda bulunan flavonoid madde miktarı litrede 500 miligramdan fazladır. Üstelik son yıllarda yapılan birçok araştırma ile az miktarda bile olsa alkolün insan vücudu için son derece zararlı olduğu kanıtlanmıştır.'

Çetin, ayrıca vücutta serbest radikal üretimini artıran alkolün başta kanser olmak üzere pek çok hastalığın başlangıcına zemin hazırladığını vurguladı.

Alkolün, ağız boşluğu, yutak, yemek borusu, mide ve rektum gibi sindirim kanalı kanserleri ile karaciğer, pankreas, meme ve prostat kanseri risklerini de artırdığını ifade eden Çetin, şöyle devam etti:

'Üzümün içeriğinde bulunan resveratrol maddesi, son yıllarda adını sık duyduğumuz serbest radikalleri etkisiz hale getirir. Serbest radikaller, radyasyon, besinlerdeki katkı maddeleri, ilaç artıkları, güneş ışığı, havadaki kimyasal maddeler, egzoz ve baca dumanları, çevre toksinleri, stres, virüsler, alkol, sigara ve ağır metaller gibi dış kaynaklı etkenlerle ortaya çıkarak hücre yapısına ciddi zararlar verir. Bu durum, kanser gibi hastalıklara yol açarken yaşlanma etkilerini hızlandırır. Alkol, bütün bu sorunlara yol açan serbest radikalleri artırdığı gibi, beyin ve sinir hücrelerine zarar verir. Şarap yerine üzüm suyu tercih edilmesi, başta beyin olmak üzere tüm dokulara zarar veren etil alkolden korunmayı sağlayacaktır.'

Araştırmayı yapan, kitabını yazan Bayan Aysun Çetin diyor ki:



Üzümün güçlü antioksidan özelliğinin E vitamininden 50, C vitamininden ise 30 kat daha fazla olduğu kanıtlanmıştır. Son yıllarda yapılan araştırmalarda üzümün antioksidan özelliği sayesinde kanser başta olmak üzere pek çok hastalığa karşı vücudu koruduğu, kalp ve damar sistemindeki dokulara esneklik sağladığı, yaşlanma etkilerini azalttığı gösterilmiştir.

Üzüm meyvesi şu durumlarda etkili olabilir:

Eğer kan damarlarınızın yardıma ihtiyacı olduğuna düşünüyorsanız,

Cildiniz cansız ve solgun görünüyorsa,

Yüzdeki kırışıklıklar günden güne fazlalaşıyorsa, saç dökülmesi problemi yaşıyorsanız,

Kalple ilgili sorunlarınız varsa, ani kalp krizi riskinden kurtulmak istiyorsanız,

Görme gücünüzde yaşlanmaya bağlı bozulma varsa,

Şişlikler ve ödem sorunu yaşıyorsanız,

Alerji probleminiz varsa,

Midenizde yanma varsa,

Yüksek tansiyonunuz varsa,

Kolayca kanama ve morarma eğilimi varsa veya ailenizden birileri ya da siz daha önce kanamaya bağlı felç geçirmişseniz,

Şeker hastalığınız varsa,

Varis sorunlarınız varsa,

Hemoroidiniz varsa,

Kanser riskini azaltmak istiyorsanız...