0553 313 94 23

Şarampole uçan otomobildeki genç yaşama tutunamadı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde ehliyetsiz gencin kullandığı otomobilin takla atarak şarampole uçtuğu kazada ağır yaralı olarak çıkan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

29 Ağustos 2019 Perşembe 21:31
Şarampole uçan otomobildeki genç yaşama tutunamadı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde ehliyetsiz gencin kullandığı otomobilin takla atarak şarampole uçtuğu kazada ağır yaralı olarak çıkan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti.


Kaza, dün 21.00 sıralarında Gölcük Hisareyn Mahallesi D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gölcük istikametinden İzmit istikametine gitmekte 16 yaşındaki R.E. idaresindeki 41 GR 029 otomobil, Karaköprü mevkisinde kontrolden çıkarak üst geçit merdivenlerine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil takla atarak şarampole uçtu. Kazada araç içerisinde bulunan sürücü R.E. ile yanında bulunan akrabalarından E.B.K.(16), Mücahit Ü.(16) ve S.A.K.(16) yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Araç içinden itfaiye yardımıyla çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yaralılardan durumu ağır olan Mücahit Ü., tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti. Yapılan otopsi incelemelerinin ardından gencin cenazesi defnedilmek üzere memleketi Gümüşhane’ye gönderildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 21:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çavuşoğlu Norveç'te 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonuna katıldı
    1. Çavuşoğlu Norveç'te 30 Ağustos Zafer..
    2. Yaban domuzu sürüsünü elleriyle besliyor
    3. Filenin Sultanları, 2019 Kadınlar..
    4. Son şampiyon Osaka üçüncü turda
    5. Antalyaspor antrenmanında Köstendil..
    6. AK Parti'den kritik açıklama: ABD'ye..
    7. Madende iş kazası: 1 ölü
    8. Akhisar’da kayıp vatandaş ormanlık..
    9. TİKA'dan Özbekistan'a hayvancılık..
    10. Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği..
    11. İlaç alerji testi hangi bölümde yapılır?
    12. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019..
    13. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan..
    14. Şarampole uçan otomobildeki genç..
    15. İşte Şampiyonlar Ligi’ndeki..
    16. Mersin’de üzüm yüklü kamyon devrildi:..
    17. Mustafa Cengiz'den 'Falcao' açıklaması!
    18. Gaziantep’te orman yangını
    19. Kadın cinayetlerine boyalı protesto
    20. UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor: 0 -..
    21. Türkiye, atıcılıkta 2 olimpiyat kotası..
    22. Trabzonspor- AEK maç sonucu ne?..
    23. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    24. SPK haftalık bülteni
    25. Paraşütçüler ağaçlık alana düştü
    26. Fatih Terim: "Elimizden gelenin..
    27. İmmünoloji hangi bölüm bakar?
    28. Terim'den kura için ilk açıklama!
    29. Basketbol: 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa..
    30. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final..
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Nihat Genç, Soner Yalçın’ı böyle hoplattı! “Odatv satıldı”
    Nihat Genç, Soner Yalçın’ı böyle hoplattı! “Odatv satıldı”
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı