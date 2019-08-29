Şarampole uçan otomobildeki genç yaşama tutunamadı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde ehliyetsiz gencin kullandığı otomobilin takla atarak şarampole uçtuğu kazada ağır yaralı olarak çıkan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kaza, dün 21.00 sıralarında Gölcük Hisareyn Mahallesi D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gölcük istikametinden İzmit istikametine gitmekte 16 yaşındaki R.E. idaresindeki 41 GR 029 otomobil, Karaköprü mevkisinde kontrolden çıkarak üst geçit merdivenlerine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil takla atarak şarampole uçtu. Kazada araç içerisinde bulunan sürücü R.E. ile yanında bulunan akrabalarından E.B.K.(16), Mücahit Ü.(16) ve S.A.K.(16) yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araç içinden itfaiye yardımıyla çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yaralılardan durumu ağır olan Mücahit Ü., tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti. Yapılan otopsi incelemelerinin ardından gencin cenazesi defnedilmek üzere memleketi Gümüşhane’ye gönderildi.