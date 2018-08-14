Şarampole devrilen otomobil ters döndü: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

R.Ü. yönetimindeki 06 ST 799 plakalı otomobil, Sivrihisar-Ankara karayolunun 14’üncü kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Ters dönen otomobilde yolcu olarak bulunan Özlem Ünal (24) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada R.Ü., Fatma Ünal, İrem Ünal ile Ada Ünal yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Sivrihisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavileri devam eden aynı aileden 4 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.