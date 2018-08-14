THY - Konya
0553 313 94 23

Şarampole devrilen otomobil ters döndü: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde şarampole devrilen otomobilin ters döndüğü kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

14 Ağustos 2018 Salı 11:39
Şarampole devrilen otomobil ters döndü: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

R.Ü. yönetimindeki 06 ST 799 plakalı otomobil, Sivrihisar-Ankara karayolunun 14’üncü kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Ters dönen otomobilde yolcu olarak bulunan Özlem Ünal (24) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada R.Ü., Fatma Ünal, İrem Ünal ile Ada Ünal yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Sivrihisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavileri devam eden aynı aileden 4 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

 

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 11:39
  1. Ankara
  2. eskişehir
  3. sivrihisar
  4. kaza
  5. ölü
  6. yaralı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşte Beşiktaş'ın yeni Talisca'sı Marco Fabian!
    1. İşte Beşiktaş'ın yeni Talisca'sı Marco..
    2. 'Fırsatçılık yaparak stokçuluğa..
    3. Apple satışı Türkiye'de yasaklanacak mı?
    4. Edirne’de 34 kaçak göçmen yakalandı!
    5. Galatasaray ve Beşiktaş arasında yılın..
    6. Hangi hayvanlardan kurban kesilir?
    7. Bakan Soylu yurt içindeki terörist..
    8. İPhone satışı yasaklanıyor mu?
    9. Süleyman Soylu: Şu anda yurt içinde..
    10. Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik..
    11. Eylem hazırlığındaki 9 PKK'lı yakalandı!
    12. Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Rusya'ya vize..
    13. İstanbul Adalar kurban satış ve kesim..
    14. MHP lideri Bahçeli, Hayati Arkaz'ı..
    15. Gazi maaşlarını devlete hibe ettiler
    16. Büyükçekmece kurban satış yeri 2018
    17. Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti..
    18. Avcılar 2018 kurban kesim yeri Avcılar..
    19. Van’da terör operasyonu: 15 kişi..
    20. İşte iPhone yerine tercih edilebilecek..
    Ahlaksız Rahmi iyice sapıklaştı!
    Ahlaksız Rahmi iyice sapıklaştı!
    Başkan Erdoğan: Savaşa hazırız
    Başkan Erdoğan: Savaşa hazırız
    Darbe mi yapacaksın, isyan mı çıkaracaksın? Eminağaoğlu'ndan skandal çağrı! "Gün yönetimi ele geçirme günüdür!"
    Darbe mi yapacaksın, isyan mı çıkaracaksın? Eminağaoğlu'ndan skandal çağrı! "Gün yönetimi ele geçirme günüdür!"
    KYK geri ödeme kredi borçları silinecek mi? Son dakika KYK borcu silinmesi
    KYK geri ödeme kredi borçları silinecek mi? Son dakika KYK borcu silinmesi
    İtalyan müsteşar uyardı: Türkiye gibi ekonomik saldırıya uğrayabiliriz
    İtalyan müsteşar uyardı: Türkiye gibi ekonomik saldırıya uğrayabiliriz

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018