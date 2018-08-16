THY - Trabzon
0553 313 94 23

Şarampole devrilen otomobil alev aldı: 2 kişi yaralı

Palu ilçesinde şarampole devrilen otomobilin alev alması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

16 Ağustos 2018 Perşembe 14:32
Şarampole devrilen otomobil alev aldı: 2 kişi yaralı

Oğuzhan Kayadelen idaresindeki 23 P 2306 plakalı otomobil, Palu Kovancılar karayolunun 4. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilerek alev aldı.

Yanan otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan Burak Serdar yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Vücudunda yüzde 90 yanık oluşan otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kuru otların tutuşmasıyla çevreye de yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 14:32
  1. Elazığ
  2. trafik kazası
  3. YARALI
  4. Palu Kovancılar karayolu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe'de mutlu son: Resmen imzayı attı!
    1. Fenerbahçe'de mutlu son: Resmen imzayı..
    2. Katar Emiri Türkiye’ye geldi, ABD..
    3. Adıyaman kurban bayramı namazı saat..
    4. Bakan Albayrak Alman mevkidaşı ile..
    5. Otogarlarda bayram hareketliliği..
    6. Sivas'ta alacak verecek meselesinde..
    7. Fenerbahçe'den Galatasaray'ı..
    8. Mourinho'dan Başakşehir'e ziyaret
    9. AK Parti'den Katar açıklaması!
    10. ABD menşeili firmalara ruhsat..
    11. Eczacılardan Amerika meşeli ilaçlar..
    12. William Troost-Ekong, Bursaspor’a veda..
    13. Rusya'dan Türkiye'ye önemli teklif!
    14. Aydınlılar 2018 Kurban bayramı..
    15. FETÖ'den tutuklu belediye başkan..
    16. İşte yerli ve milli Vestel Venüs..
    17. Ankara'da POS cihazı tefecilerine..
    18. Katarlı ünlü ressamdan Türkiye'ye..
    19. Damien Comolli açıkladı! İşte Ozan..
    20. Trabzonspor'dan istifa mesajı
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    ABD'den bir küstah tehdit daha! 'Brunson'u bugün bırakmazsanız...'
    ABD'den bir küstah tehdit daha! 'Brunson'u bugün bırakmazsanız...'
    Türkiye'nin en büyük yerli cep telefonu fabrikası açıldı
    Türkiye'nin en büyük yerli cep telefonu fabrikası açıldı
    Açığa dolar alıyordu! O bankaya büyük şok
    Açığa dolar alıyordu! O bankaya büyük şok
    Gaziantep Belediyesi'nden örnek karar! Alım-satım durduruldu
    Gaziantep Belediyesi'nden örnek karar! Alım-satım durduruldu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?