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Sara hastası vatandaş paniğe neden oldu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kriz geçiren sara hastası bir vatandaş paniğe neden oldu.

29 Ağustos 2019 Perşembe 20:13
Sara hastası vatandaş paniğe neden oldu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kriz geçiren sara hastası bir vatandaş paniğe neden oldu.


Olay, Yüksekova ilçesi Cengiz Topel Caddesi’nde meydana geldi. Sara hastası B.M. adlı vatandaş oturduğu sırada kriz geçirmesi sonucu baygınlık geçirdi. Kriz geçiren şahsa hemen çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Durumun bildirilmedi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından B.M. Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı.


Öte yandan sara krizi geçiren vatandaş çevrede bulunan vatandaşların panik olmasına neden oldu.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 20:13
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